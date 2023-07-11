Об этом 24 Каналу рассказала руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, во время контрнаступления важно уничтожать мощности врага.
К теме В Бердянске повторный "хлопок" с детонацией: оккупанты в панике
"Эти пункты являются определенным сосредоточением ресурсов и мощностей врага. Напомню, в условиях контрнаступления одним из важнейших элементов является уничтожение мощностей врага до применения их в активных действиях. Именно это и происходит", – заявила представительница.
"Хлопок" в Бердянске и Токмаке
- Заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что после обеда 11 июля во временно оккупированный Бердянск пришел мощный "хлопок". Над городом виднелся серый дым, вероятно, от прилетов. "Хлопок" произошел на Бердянской косе. Оккупанты заявили, что взрыв якобы был контролируемый, оперативные службы якобы провели плановое уничтожение склада, который был заминирован.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров написал, что к вечеру в Бердянске снова раздались взрывы с детонацией. В городе были сильные "прилеты". Российские захватчики изрядно испугались и катались на своих машинах в панике.
- Известно, что прилетело на территорию одного из промышленных предприятий Бердянска, где оккупанты устроили себе базу. Россияне подтвердили попадание в промышленную зону завода "Южгидромаш" в районе Азмол. Российская ПВО пыталась что-то сбить и вызвала пожар – загорелось поле пшеницы. Спасатели не приехали, оно полностью сгорело.
- По словам Федорова, в Токмаке хорошенько "прилетело" по местам расположения российских военных.
- Кроме того, что-то громко взорвалось в Скадовске Херсонской области. Партизаны намекают, что "хлопок" результативный, там что-то сильно детонирует.