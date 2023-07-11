Про це 24 Каналу розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, під час контрнаступу важливо знищувати потужності ворога.

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"Ці пункти є певним зосередженням ресурсів і потужностей ворога. Нагадаю, в умовах контрнаступу одним з найважливіших елементів є знищення потужностей ворога до застосування їх в активних діях. Саме це і відбувається", – заявила речниця.

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