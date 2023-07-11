Водночас російські загарбники зазнають значних втрат на полі бою. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Сили оборони закріплюються на трьох напрямках

За словами Ковальова, Сили оборони продовжують наступальні дії на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Так, на Бахмутському напрямку наші війська наступають північніше та південніше міста Бахмут. Вони закріплюються на трьох напрямках та завдають ударів по цілях ворога.

Окрім цього, наші захисники стримують наступ окупантів на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої.

Водночас ворог чинить потужний опір, але зазнає значних втрат.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села – читайте у нашому телеграмі.

Шалені втрати росіян на фронті

Станом на 11 липня ЗСУ вже знищили 235 020 ворогів. Тільки за останню добу ворог втратив на нашій землі 540 одиниць особового складу. Втрати у техніці:

танків – 4089 (+4),

бойових броньованих машин – 7983 (+17),

артилерійських систем – 4385 (+14),

РСЗВ – 672 (+4),

засоби ППО – 414,

літаків – 315,

гелікоптерів – 310 (+1),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3693 (+7),

крилаті ракети – 1271,

кораблі /катери – 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6966 (+29),

спеціальна техніка – 640 (+8).

До речі, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 3 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, 7 артилерійських засобів на вогневих позиціях, станцію радіоелектронної боротьби та один засіб протиповітряної оборони противника.