Водночас Сили оборони продовжують вести наступальні дії, закріплюються на досягнутих рубежах. Актуально про ситуацію на фронті повідомили у ранковому зведенні Генштабу станом на 11 липня. 24 Канал аналізує також звіт ISW та онлайн-мапу від Deep State.

Увага Понад 500 окупантів, вертоліт та багато артсистем: шалені втрати Росії станом на 11 липня

Як просувається контрнаступ

Українські оборонці наступають на Бахмутському, Мелітопольському і Бердянському напрямках. На всіх українські захисники мають успіхи, це повідомляють у Міноборони та підтверджують в ISW.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за тиждень Силами оборони звільнено 192,6 квадратних кілометра захопленої окупантами території.

Детальніше про ситуацію на Сході

Ситуація поблизу Бахмута на карті:

Ситуація на Півдні