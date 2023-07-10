Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своїх соцмережах 10 липня опублікувала звіт з фронту за минулий тиждень. У ньому описується ситуація на Сході та Півдні.

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Які успіхи у ЗСУ на Сході та Півдні

На Сході наші захисники звільнили від російських загарбників 4 квадратних кілометри за минулий тиждень. А на Півдні – 10,2 квадратних кілометра. Враховуючи це, звільнена площа на Сході вже складає 24 квадратних кілометри. А на Півдні загалом вдалося звільнити 168,6 "квадратів". Таким чином, Сили оборони звільнили понад 190 "квадратів" загалом.

Окрім цього ЗСУ протягом минулого тижня завдали 79 ударів по місцях зосередження особового складу ворога. Також наші захисники вдарили по 8 пунктах управління росіян, 11 складах боєприпасів загарбників та 17 станціях РЕБ окупантів.

Ще наші воїни знищили 24 російські ЗРК. Також вони знищили 39 з 67 дронів-камікадзе типу Shahed-131/136, які Іран постачає Росії.

Росіяни продовжують терор

За минулий тиждень російські окупанти завдали 39 ракетних ударів та 334 авіаційних ударів по території нашої держави. На Сході загарбники випустили 343 402 артилерійських та реактивних снарядів. Загалом кількість обстрілів на Східному напрямку збільшилася до 7184. А на Півдні росіяни здійснили 4318 обстрілів.

Інші успіхи ЗСУ під час наступу