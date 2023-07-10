Те, що зробили наші військові – рекорд для FPV дрону-камікадзе.
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ЗСУ б'ють нові рекорди
ЗСУ знищили вежі спостереження російських військових за допомогою FPV дрону-камікадзе. Відомо, що за допомогою тих веж окупанти контролювали фронт.
Така відстань – це абсолютний рекорд. Особливо приємно те, що ці дрони українські військові збирають своїми руками.
Та новий рекорд – успішна поразка на відстані 9 кілометрів. За наявними у нас даними – це абсолютний рекорд для FPV дрону-камікадзе. До речі, дрони нашої власної розробки та виробництва,
– мовиться в повідомленні.
Захисники також зазначили, що 9 кілометрів для цих дронів – не максимум. Проте поки що без подробиць, щоб не розкрити "сюрприз" для росіян.
ЗСУ побили новий рекорд: дивіться відео
Втрати ворога на фронті
- За минулу добу, 9 липня, ЗСУ ліквідували 440 російських бійців. Натомість від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога у живій силі зросли до 234 480.
- На півдні України активізувалися бої. Там втрати російської армії перевищують українські у 5,3 раза. Зокрема минулої доби захисники знищили диверсійні групи ворога, які намагались маневрувати на човнах.
- До слова, Володимир Зеленський заявив, що українські військові вже знищили найбільш боєздатну частину армії Росії. Ба більше, тепер заради зброї Путін має принижуватись перед Іраном.