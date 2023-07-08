Це вже не перший небезпечний дрон на рахунку "Джокера". Проте він скромно говорить, що це не лише його заслуги.
Дивіться також Нас ро***бували, – окупант пригадав атаки ЗСУ під Кліщіївкою й масову "пакетизацію" своїх
Воїн майстерно збив дрон з вибухівкою
FPV-дрон бус споряджений боєприпасом від ручного протитанкового гранатомета. Проте "Джокер" приземлив його настільки майстерно, що дрон не зазнав ушкоджень, а боєприпас не здетонував. Причому ціль була збита в лічених метрах від позицій охоронців кордону.
Це не лише моя заслуга, це – командна робота, бо один в полі – не воїн,
– жартома ділиться мисливець за безпілотниками.
Як прикордонник збив ворожий дрон: дивіться відео
Втрати ворога на фронті вражають
- Журналісти встановили імена 27 423 російських військових, які загинули на війні в Україні. Серед них є щонайменше 240 осіб які загинули під час контрнаступу ЗСУ.
- Крім цього, вдалося встановити особи деяких ліквідованих високопосадовців. Зокрема з 4 червня 2023 року назавжди змішались з українською землею щонайменше: один російський генерал, два полковники, три підполковники російських збройних сил та 12 ворожих офіцерів.
- Зазначимо, що за минулу добу українські воїни ліквідували ще 630 російських загарбників та 71 одиницю ворожої техніки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 233 440 живої сили.
- Окупанти самі бідкаються через власні втрати. Зокрема, один полонений розповів епічну історію, як з цілого взводу залишилося лише декілька людей. Контуженого окупанта з численними пораненнями змусили сидіти на позиції, бо через колосальні втрати його не було ким замінити.
- Російські окупанти не мають жодного шансу на успіх в Україні. Українські герої, які завдають ворогу втрат, звільнять всі наші міста й села. Туди повернеться український прапор та безпека для місцевих жителів. Контрнаступ героїв вже триває.