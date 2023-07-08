Це вже не перший небезпечний дрон на рахунку "Джокера". Проте він скромно говорить, що це не лише його заслуги.

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Воїн майстерно збив дрон з вибухівкою

FPV-дрон бус споряджений боєприпасом від ручного протитанкового гранатомета. Проте "Джокер" приземлив його настільки майстерно, що дрон не зазнав ушкоджень, а боєприпас не здетонував. Причому ціль була збита в лічених метрах від позицій охоронців кордону.

Це не лише моя заслуга, це – командна робота, бо один в полі – не воїн,

– жартома ділиться мисливець за безпілотниками.

Як прикордонник збив ворожий дрон: дивіться відео

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