Это уже не первый опасный дрон на счету "Джокера". Тем не менее, он скромно говорит, что это не только его заслуги.
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Воин мастерски сбил дрон со взрывчаткой
FPV-дрон бус оснащен боеприпасом от ручного противотанкового гранатомета. Однако "Джокер" приземлил его настолько искусно, что дрон не получил повреждений, а боеприпас не сдетонировал. Причем цель была сбита в считанных метрах от позиций телохранителей границы.
Это не только моя заслуга, это – командная работа, потому что один в поле – не воин,
– в шутку делится охотник за беспилотниками.
Как пограничник сбил вражеский дрон: смотрите видео
Потери врага на фронте поражают
- Журналисты установили имена 27 423 российских военных, погибших на войне в Украине. Среди них по меньшей мере 240 человек погибших во время контрнаступления ВСУ.
- Кроме этого удалось установить личности некоторых ликвидированных высокопоставленных должностных лиц. В частности, с 4 июня 2023 года навсегда смешались с украинской землей по меньшей мере: один российский генерал, два полковника, три подполковника российских вооруженных сил и 12 вражеских офицеров.
- Отметим, что за прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 630 российских захватчиков и 71 единицу вражеской техники. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 233 440 живой силы.
- Оккупанты сами жалуются из-за собственных потерь. В частности, один пленник рассказал эпическую историю, как из целого взвода осталось всего несколько человек. Контуженного оккупанта с многочисленными ранениями заставили сидеть на позиции, потому что из-за колоссальных потерь его не было кем заменить.
- Российские оккупанты не имеют никакого шанса на успех в Украине. Украинские герои, которые наносят врагу потери, освободят все наши города и села. Туда вернется украинский флаг и безопасность местных жителей. Контрнаступление героев уже продолжается.