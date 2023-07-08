Это уже не первый опасный дрон на счету "Джокера". Тем не менее, он скромно говорит, что это не только его заслуги.

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Воин мастерски сбил дрон со взрывчаткой

FPV-дрон бус оснащен боеприпасом от ручного противотанкового гранатомета. Однако "Джокер" приземлил его настолько искусно, что дрон не получил повреждений, а боеприпас не сдетонировал. Причем цель была сбита в считанных метрах от позиций телохранителей границы.

Это не только моя заслуга, это – командная работа, потому что один в поле – не воин,

– в шутку делится охотник за беспилотниками.

Как пограничник сбил вражеский дрон: смотрите видео

Потери врага на фронте поражают