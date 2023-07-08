Прежде чем привезти будущих "пакетизированных" на место их смерти, им не давали ни еды, ни воды. Когда захватчики принялись заходить на позиции, их мощно накрыли из минометов. Сразу минуснулись двое "трехсотых", сообщает 24 Канал.

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Заходили на позиции оккупанты целых два дня. Все это время по ним открывали огонь. За это время на концерт к Кобзону отправилась половина взвода. Из 22 захватчиков в этом мире осталось всего 11. Им пообещали, что на позиции придется пробыть 21 день. В то же время, когда это время прошло, о еще живых оккупантах никто не вспомнил.

Оккупант ныл, что снаряд разорвался, когда он завтракал. Захватчик получил контузию. О должной медицинской помощи, конечно, речь не шла. Оккупанта прокапали один день и уже к вечеру бросили обратно на позицию. Причина – колоссальные потери. Оккупанты пришли убивать украинцев, однако сами со скоростью света оказывались в пакетах.

В конце концов, на позиции осталось всего 5 оккупантов.

Нас просто ра***бывали. О чем тут еще говорить. Постоянно накрывали огнем. Было очень тяжело и морально, и физически,

– жалуется оккупант.

Он получил еще ранения. Однако руководству было совершенно безразлично. Оккупант вспоминает, что его постоянно тошнило, голова просто раскалывалась. В то же время, никакой помощи ему не оказали. Только приказали оставаться на позиции до утра. Россия "фантастически" ценит жизнь и здоровье своих людей.

После еще одного ранения оккупант попал в плен. Он рассказывает, что с ним хорошо обращались.

Детали о потерях России

В Украине Россия потеряла наиболее боеспособную часть своей армии. Оккупанты массово "пакетизируются". Ежедневно Генштаб ВСУ сообщает о сотнях ликвидированных оккупантов. По состоянию на 8 июля на концерт к Кобзону удалось отправить 233 440 оккупантов. Кроме того, оккупанты потеряли немало оружия и техники.