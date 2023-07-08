Перш ніж привезти майбутніх "пакетизованих" на місце їхньої смерті, їм не давали ні їжі, ні води. Коли загарбники почали заходити на позиції, їх потужно накрили з мінометів. Відразу мінуснулися двоє "трьохсотих", інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Генерал навіки на концерті Кобзона: ЗМІ назвали шалені втрати Росії за час контрнаступу ЗСУ

Заходили на позиції окупанти аж два дні. Увесь цей час по них відкривали вогонь. За цей час на концерт до Кобзона вирушила половина взводу. З 22 загарбників на цьому світі залишилися лише 11. Їм пообіцяли, що на позиції доведеться пробути до 21 днів. Водночас коли цей час минув, про ще живих окупантів ніхто не згадав.

Окупант розбідкався, що снаряд розірвався, коли він снідав. Загарбник отримав контузію. Про належну медичну допомогу, звичайно, не мовилося. Окупанта прокололи один день й вже до вечора кинули назад на позицію. Причина – колосальні втрати. Окупанти прийшли вбивати українців, однак самі зі швидкістю світла опинялися у пакетах.

Зрештою, на позиції залишилося лише 5 окупантів.

Нас просто ро***бували. Про що тут ще казати. Постійно накривали вогнем. Було дуже тяжко й морально, й фізично,

– бідкається окупант.

Він отримав ще поранення. Однак керівництву було абсолютно байдуже. Окупант пригадує, що його постійно нудило, голова просто розколювалася. Водночас жодної допомоги йому не надали. Лише наказали залишатися на позиції до ранку. Росія "фантастично" цінує життя та здоров'я своїх людей.

Після ще одного поранення окупант потрапив у полон. Він розповідає, що з ним добре поводилися.

Деталі про втрати Росії

В Україні Росія втратила найбільш боєздатну частину своєї армії. Окупанти масово "пакетизуються". Щодня Генштаб ЗСУ повідомляє про сотні ліквідованих окупантів. Станом на 8 липня на концерт до Кобзона вдалося відправити 233 440 окупантів. Окрім того, окупанти втратили чимало зброї та техніки.