Лише за минулу добу українські захисники знищили ще 630 окупантів. Тож під час повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 233 440 своїх бійців.

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Втрати агресора в техніці

  • танків – 4074 (+4),
  • бойових броньованих машин – 7953 (+9),
  • артилерійських систем – 4346 (+16),
  • РСЗВ – 661 (+3),
  • засоби ППО – 410 (+2),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 309 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3666 (+14),
  • крилаті ракети – 1271 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6914 (+16),
  • спеціальна техніка – 619 (+7).


Втрати ворога 8 липня / Інфографіка Генштабу

Головне про ситуацію на фронті

  • За даними Міноборони, українські захисники продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там тривають гарячі бої. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.
  • За словами Ганни Маляр, наші оборонці "фактично перемолочують там зараз техніку та озброєння ворога, знищують склади зброї, вражають місця компактного знаходження російських військових".
  • Через значні втрати ворога у живій силі на Півдні деякі ворожі підрозділи відмовляються від участі у бойових діях.