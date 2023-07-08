Лише за минулу добу українські захисники знищили ще 630 окупантів. Тож під час повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 233 440 своїх бійців.
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Втрати агресора в техніці
- танків – 4074 (+4),
- бойових броньованих машин – 7953 (+9),
- артилерійських систем – 4346 (+16),
- РСЗВ – 661 (+3),
- засоби ППО – 410 (+2),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 309 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3666 (+14),
- крилаті ракети – 1271 (+0),
- кораблі /катери – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6914 (+16),
- спеціальна техніка – 619 (+7).
Втрати ворога 8 липня / Інфографіка Генштабу
Головне про ситуацію на фронті
- За даними Міноборони, українські захисники продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там тривають гарячі бої. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.
- За словами Ганни Маляр, наші оборонці "фактично перемолочують там зараз техніку та озброєння ворога, знищують склади зброї, вражають місця компактного знаходження російських військових".
- Через значні втрати ворога у живій силі на Півдні деякі ворожі підрозділи відмовляються від участі у бойових діях.