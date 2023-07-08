Лише за минулу добу українські захисники знищили ще 630 окупантів. Тож під час повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 233 440 своїх бійців.

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Втрати агресора в техніці

танків – 4074 (+4),

бойових броньованих машин – 7953 (+9),

артилерійських систем – 4346 (+16),

РСЗВ – 661 (+3),

засоби ППО – 410 (+2),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 309 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3666 (+14),

крилаті ракети – 1271 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 6914 (+16),

спеціальна техніка – 619 (+7).



Втрати ворога 8 липня / Інфографіка Генштабу

Важливо! З початку повномасштабного вторгнення минуло вже 500 днів і ночей, а перемога України є невідворотною, а разом з нею – і крах кремлівського режиму. 24 Канал згадує, як Україна пережила 500 днів російського вторгнення та чого чекати далі.

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