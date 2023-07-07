Що відбувається на Бахмутському напрямку

Заступниця міністра оборони уточнила, що мовиться про південний фланг. На декількох ділянках вдалося просунутися на понад кілометр. На північному флангу тривають бої без зміни положення.

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В самому Бахмуті ворог фактично у пастці. Наші війська максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід. Тривають обстріли з обох сторін,

– мовиться у повідомленні.

Також російські окупанти намагаються наступати на Авдіівському, Мар'їнському, Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямку. Водночас окупанти не мають жодного успіху.

Що відбувається на Півдні

За словами Маляр, українські захисники продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там тривають гарячі бої. Українські герої закріплюються на досягнутих рубежах. Ворогу завдають колосальних втрат.

"Окрім того наші оборонці фактично перемолочують там зараз техніку та озброєння ворога, знищують склади зброї, вражають місця компактного знаходження російських військових. Через значні втрати ворога у живій силі на Півдні деякі ворожі підрозділи відмовляються від участі у бойових діях", – наголосила Маляр.

Вона додала, що співвідношення безповоротних втрат на Півдні – 1 до 5,3 (у ворога).

Станом на 7 липня на концерт до Кобзона вдалося відправити вже 232 810 окупантів.

Що про контрнаступ кажуть у ГУР

Кирило Буданов заявив, що контрнаступ ЗСУ триває. Окрім того, очільник ГУР окреслив часові рамки наступу воїнів ЗСУ. Аби пояснити, Буданов провів паралель між атакою загарбників на Бахмут та наступальними операціями Сил оборони. Очільник ГУР наголосив, що окупанти атакували Бахмут понад 10 місяців. Завдання українців – "трохи більше, ніж Бахмут, але у нас трохи менш як 10 місяців часу".