Голова ГУР МО Кирило Буданов констатував, що контрнаступ ЗСУ триває. Про це він сказав під час спілкування з західними журналістами.
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Скільки є часу у ЗСУ
Буданов висловився щодо тривалості контрнаступу. Очільник української розвідки провів паралель між атакою російських окупантів на Бахмут та наступальними операціями Сил оборони.
Росіяни атакували його (Бахмут – 24 Канал) понад 10 місяців. Наше завдання трохи більше, ніж Бахмут, але у нас трохи менш як 10 місяців часу,
– пояснив він.
Головний український розвідник також пообіцяв успіхи на фронті. За його словами, вони будуть "трохи пізніше".
Що кажуть про контрнаступ наші високопосадовці
- Володимир Зеленський нещодавно заявив, що ініціатива належить нашим воїнам. Як зазначив президент України, наступ не швидкий, але ЗСУ все одно йдуть вперед, а не рухаються назад, як росіяни. Голова держави бачить у цьому позитив.
- Валерій Залужний не так давно зізнався, що його дратує, коли хтось каже, що контрнаступ розпочався повільніше, ніж очікувалося. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що наші захисники щодня посуваються вперед, а кожен метр їм дається кров'ю.