Голова ГУР МО Кирило Буданов констатував, що контрнаступ ЗСУ триває. Про це він сказав під час спілкування з західними журналістами.

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Скільки є часу у ЗСУ

Буданов висловився щодо тривалості контрнаступу. Очільник української розвідки провів паралель між атакою російських окупантів на Бахмут та наступальними операціями Сил оборони.

Росіяни атакували його (Бахмут – 24 Канал) понад 10 місяців. Наше завдання трохи більше, ніж Бахмут, але у нас трохи менш як 10 місяців часу,

– пояснив він.

Головний український розвідник також пообіцяв успіхи на фронті. За його словами, вони будуть "трохи пізніше".

Що кажуть про контрнаступ наші високопосадовці