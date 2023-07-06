Про це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю. За його словами, зараз український наступ сповільнюють російські укріплення, але починати операції раніше було ризиковано.

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Чому контрнаступ не почався раніше

Володимир Зеленський відзначив, що причиною затримки контрнаступу стали терміни поставки західної зброї. Глава держави наголосив, що на деяких ділянках наші воїни досі навіть не можуть думати про наступальні дії, оскільки у них немає відповідної зброї. За словами президента, чим пізніше починаються наступальні дії, тим вони повільніші.

Я вдячний США як лідерам за нашу підтримку, але я сказав їм, а також європейським лідерам, що ми хотіли б почати наш контрнаступ раніше, і нам потрібна вся зброя, і матеріальні засоби для цього. Чому? Просто тому, що якщо ми почнемо пізніше, це піде повільніше,

– наголосив президент.

Глава держави підкреслив, що якщо розгорнути наступальні дії пізніше, то ворог матиме час на підготовку рубежів та замінування територій. Для того, аби почати наступ, нашим воїнам потрібна далекобійна зброя. За словами Зеленського, вона потрібна вже.

На деяких напрямках ми навіть не можемо думати починати, оскільки не маємо відповідної зброї. І кидати наших людей на розстріл російською далекобійною зброєю було б просто нелюдяно,

– наголосив глава держави.

Також президент підкреслив, що США досі не дозволили союзникам реекспортувати винищувачі F-16 в Україну. За його словами, Україна просить авіацію навіть не для переваги в небі, а бодай для того, щоб зрівняти сили, оскільки без прикриття з повітря вести наступальні дії складно.

ЗСУ мають успіх під Бахмутом

Сили оборони мають успіх в районі села Кліщіївка, що під Бахмутом на Донеччині. Заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий розповів, що зараз там наші воїни ведуть потужну роботу.

Він підкреслив, що деталі поки що не можуть розкрити, але зазначив, що там тривають потужні бої.

Про успіхи наших воїнів у цьому населеному пункті стало відомо раніше. Тим часом пропагандисти почали заявляти про те, що окупанти нібито відступили з Кліщіївки, однак у ЗСУ наголошують, що це – неправда.