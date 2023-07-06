Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время интервью. По его словам, сейчас украинское наступление замедляет российские укрепления, но начинать операции раньше было рискованно.

Обратите внимание Там хранились артиллерия и ракеты, – в Минобороны раскрыли детали удара по составу в Макеевке.

Почему контрнаступление не началось раньше

Владимир Зеленский отметил, что причиной задержки контрнаступления стали сроки поставки западного оружия. Глава государства подчеркнул, что на некоторых участках наши воины до сих пор даже не могут думать о наступательных действиях, поскольку у них нет соответствующего оружия. По словам президента, чем позже начинаются наступательные действия, тем они медленнее.

Я благодарен США как лидерам за нашу поддержку, но я сказал им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и нам нужно все оружие. И материальные средства для этого. Почему? Просто потому, что если мы начнем позже, это пойдет медленнее,

– подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что если развернуть наступательные действия позже, то у врага будет время на подготовку рубежей и заминирование территорий. Для того чтобы начать наступление, нашим воинам нужно дальнобойное оружие. По словам Зеленского, она нужна уже.

На некоторых направлениях мы даже не можем думать начинать, поскольку нет соответствующего оружия. И бросать наших людей на расстрел российским дальнобойным оружием было бы просто бесчеловечно,

– подчеркнул глава государства.

Также президент подчеркнул, что США до сих пор не разрешили союзникам реэкспортировать истребители F-16 в Украину. По его словам, Украина просит авиацию даже не для превосходства в небе, а хотя бы для того, чтобы уравнять силы, поскольку без прикрытия с воздуха вести наступательные действия сложно.

ВСУ преуспевают под Бахмутом

Силы обороны имеют успех в районе села Клищиевка, что под Бахмутом в Донецкой области. Заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый рассказал, что сейчас там наши воины ведут мощную работу.

Он подчеркнул, что детали пока не могут раскрыть, но отметил, что там продолжаются мощные бои.

Об успехах наших воинов в этом населенном пункте стало известно раньше. Между тем пропагандисты начали заявлять о том, что оккупанты якобы отступили из Клещиевки, однако в ВСУ отмечают, что это неправда.