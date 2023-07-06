Об этом сообщил заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Он отметил, что пока не может раскрыть детали.

Смотрите также Враг в ловушке и не может выйти, – Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

ВСУ мощно работают в Клещиевке

По словам Череватого, по состоянию на сегодняшний день в Клещиевке очень мощно работают наши Силы обороны. Он подчеркнул, что детали пока не могут раскрыть, но отметил, что там продолжаются мощные бои.

Однако судя по тому, как во вражеских пабликах идет нагнетание паники, я думаю, для них очень символичным будет название Клещиевка,

– сказал Череватый.

Обратите внимание! Клещиевка – село Бахмутского городского общества Бахмутского района Донецкой области. 19 января 2023 года Россия оккупировала село. 6 февраля захватчики мощно обстреляли населенный пункт. 5 июля ВСУ начали выбивать оккупантов с горы возле Клещиевки.

Что происходит в Клещиевке