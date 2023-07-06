Про це повідомив заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Він зазначив, що поки не може розкрити деталей.
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ЗСУ потужно працюють у Кліщіївці
За словами Череватого, станом на сьогодні у Кліщіївці дуже потужно працюють наші Сили оборони. Він підкреслив, що деталі поки що не можуть розкрити, але зазначив, що там тривають потужні бої.
Однак судячи з того, як у ворожих пабліках йде нагнітання паніки, я думаю, для них дуже символічною буде назва Кліщіївка,
– сказав Череватий.
Що відбувається у Кліщіївці
- Напередодні речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів, що Сили оборони мають успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Так, північніше та південніше міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на ворога та вибивають його з раніше захоплених рубежів.
- Водночас терористи чинять потужний опір, застосовують резерви, але зазнають великих втрат на фронті. Наразі тривають важкі бої.
- До речі, пропагандист Олександр Сладков заявив, що ворожа армія нібито відступила з Кліщіївки. Однак про взяття населеного пункту під контроль України офіційно не повідомляли.
- Українські військові наголосили, що загарбники поки не відступили з Кліщіївки, а Сладков – бреше. Але положення окупантів – критичне.