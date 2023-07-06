Про це повідомив заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Він зазначив, що поки не може розкрити деталей.

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ЗСУ потужно працюють у Кліщіївці

За словами Череватого, станом на сьогодні у Кліщіївці дуже потужно працюють наші Сили оборони. Він підкреслив, що деталі поки що не можуть розкрити, але зазначив, що там тривають потужні бої.

Однак судячи з того, як у ворожих пабліках йде нагнітання паніки, я думаю, для них дуже символічною буде назва Кліщіївка,

– сказав Череватий.

Зверніть увагу! Кліщіївка – село Бахмутської міської громади Бахмутського району Донецької області. 19 січня 2023 року Росія окупувала село. 6 лютого загарбники потужно обстріляли населений пункт. 5 липня ЗСУ почали вибивати окупантів з гори біля Кліщіївки.

Що відбувається у Кліщіївці