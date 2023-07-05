Про успіх українських захисників повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, інформує 24 Канал. Він наголосив, що наші війська продовжують чинити тиск на російських терористів.
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ЗСУ мають успіх у районі Кліщіївки
За словами Ковальова, Сили оборони мають успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Так, північніше та південніше міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на ворога та вибивають його з раніше захоплених рубежів.
У районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах,
– зазначив Ковальов.
Водночас окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви, але зазнають величезних втрат на фронті. Наразі тривають важкі бої.
Чи відступили росіяни з Кліщіївки
Російський пропагандист і воєнкор Олександр Сладков вже встиг заявити, що ворожа армія нібито відступила з Кліщіївки. Однак про взяття населеного пункту під контроль України офіційно ще не повідомляли.
Зауважимо, що українські військові заявили, що терористи поки не відступили з Кліщіївки, а Сладков – бреше. Однак положення окупантів – критичне.
Як просувається контрнаступ ЗСУ
Нагадаємо, що командувач Сухопутних сил України генерал Олександр Сирський та генерал Олександр Тарнавський розповіли, що поки що все розвивається згідно з планами, які були розроблені та затверджені.
На питання журналістів про те, чи відіб'ють ЗСУ у росіян Бахмут, Сирський відповів: "Так, звичайно. Я впевнений".
До речі, зараз російська армія зазнає у 8 – 10 разів більше втрат, аніж українська. Особливо це стосується загиблих бійців.
Окрім цього, Тарнавський зазначив, що ситуація на Півдні України стабільна, а наші військові ще не повністю розкрили свій потенціал перед ворогом.