Про успіх українських захисників повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, інформує 24 Канал. Він наголосив, що наші війська продовжують чинити тиск на російських терористів.

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ЗСУ мають успіх у районі Кліщіївки

За словами Ковальова, Сили оборони мають успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Так, північніше та південніше міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на ворога та вибивають його з раніше захоплених рубежів.

У районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах,

– зазначив Ковальов.

Водночас окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви, але зазнають величезних втрат на фронті. Наразі тривають важкі бої.

Важливо! Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Чи відступили росіяни з Кліщіївки

Російський пропагандист і воєнкор Олександр Сладков вже встиг заявити, що ворожа армія нібито відступила з Кліщіївки. Однак про взяття населеного пункту під контроль України офіційно ще не повідомляли.

Зауважимо, що українські військові заявили, що терористи поки не відступили з Кліщіївки, а Сладков – бреше. Однак положення окупантів – критичне.

Як просувається контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що командувач Сухопутних сил України генерал Олександр Сирський та генерал Олександр Тарнавський розповіли, що поки що все розвивається згідно з планами, які були розроблені та затверджені.

На питання журналістів про те, чи відіб'ють ЗСУ у росіян Бахмут, Сирський відповів: "Так, звичайно. Я впевнений".

До речі, зараз російська армія зазнає у 8 – 10 разів більше втрат, аніж українська. Особливо це стосується загиблих бійців.

Окрім цього, Тарнавський зазначив, що ситуація на Півдні України стабільна, а наші військові ще не повністю розкрили свій потенціал перед ворогом.