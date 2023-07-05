Об успехе украинских защитников сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, информирует 24 Канал. Он подчеркнул, что наши войска продолжают оказывать давление на российских террористов.
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ВСУ имеют успех в районе Клещиевки
По словам Ковалева, Силы обороны преуспевают в районе Клещиевки на Бахмутском направлении. Так, севернее и южнее города Бахмут украинские войска продолжают оказывать давление на врага и выбивают его из ранее захваченных рубежей.
В районе Клещиевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах,
– отметил Ковалев.
В то же время оккупанты оказывают мощное сопротивление, применяют резервы, но несут огромные потери на фронте. Сейчас продолжаются тяжелые бои.
Отступили ли россияне из Клещиевки
Российский пропагандист и военкор Александр Сладков уже успел заявить, что вражеская армия якобы отступила из Клещиевки. Однако о взятии населённого пункта под контроль Украины официально еще не сообщали.
Отметим, что украинские военные заявили, что террористы пока не отступили из Клещиевки, а Сладков – лжет. Однако положение оккупантов – критическое.
Как продвигается контрнаступление ВСУ
Напомним, что командующий Сухопутными силами Украины генерал Александр Сырский и генерал Александр Тарнавский рассказали, что пока все развивается согласно планам, которые были разработаны и утверждены.
На вопрос журналистов о том, отобьют ли ВСУ у россиян Бахмут, Сырский ответил: "Да, конечно. Я уверен".
Кстати, сейчас российская армия несет в 8 – 10 раз больше потерь, чем украинская. В особенности это касается погибших бойцов.
Кроме того, Тарнавский отметил, что ситуация на Юге Украины стабильная, а наши военные еще не полностью раскрыли свой потенциал перед врагом.