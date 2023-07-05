Об успехе украинских защитников сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, информирует 24 Канал. Он подчеркнул, что наши войска продолжают оказывать давление на российских террористов.

Важно Пропаганда зря радуется: Грабский опроверг мнимые "победы" россиян в Бахмуте и на Юге

ВСУ имеют успех в районе Клещиевки

По словам Ковалева, Силы обороны преуспевают в районе Клещиевки на Бахмутском направлении. Так, севернее и южнее города Бахмут украинские войска продолжают оказывать давление на врага и выбивают его из ранее захваченных рубежей.

В районе Клещиевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах,

– отметил Ковалев.

В то же время оккупанты оказывают мощное сопротивление, применяют резервы, но несут огромные потери на фронте. Сейчас продолжаются тяжелые бои.

Важно! Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Отступили ли россияне из Клещиевки

Российский пропагандист и военкор Александр Сладков уже успел заявить, что вражеская армия якобы отступила из Клещиевки. Однако о взятии населённого пункта под контроль Украины официально еще не сообщали.

Отметим, что украинские военные заявили, что террористы пока не отступили из Клещиевки, а Сладков – лжет. Однако положение оккупантов – критическое.

Как продвигается контрнаступление ВСУ

Напомним, что командующий Сухопутными силами Украины генерал Александр Сырский и генерал Александр Тарнавский рассказали, что пока все развивается согласно планам, которые были разработаны и утверждены.

На вопрос журналистов о том, отобьют ли ВСУ у россиян Бахмут, Сырский ответил: "Да, конечно. Я уверен".

Кстати, сейчас российская армия несет в 8 – 10 раз больше потерь, чем украинская. В особенности это касается погибших бойцов.

Кроме того, Тарнавский отметил, что ситуация на Юге Украины стабильная, а наши военные еще не полностью раскрыли свой потенциал перед врагом.