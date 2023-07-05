Военный эксперт Сергей Грабский заметил, что сейчас в Бахмуте и вблизи Антоновского моста украинские защитники ведут тяжелые, отчаянные, но очень необходимые нам бои и выполняют важные задачи. Об этом он рассказал 24 Каналу.

К теме В рамках контрнаступления: как ВСУ смогли втрое улучшить эффективность контрбатарейной борьбы

Держим 50 тысячное войско врага

Входить украинским силам в город Бахмут абсолютно нецелесообразно с военной точки зрения. Город полностью уничтожен, а нашим военным даже негде закрепиться в нем.

В то же время ВСУ активно продвигается на севере и юге от города, где враг пытается отчаянно атаковать. Однако для нас не принципиально важно любой ценой зайти в Бахмут и установить на какой-то улице украинский флаг.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграмме.

Наша главная задача – удерживать вблизи Бахмута большие подразделения врага, который не может отвести их на другие направления. Из 180 тысячного войска, которое оккупанты расположили на Восточном направлении, 50 тысяч сосредоточены именно вблизи Бахмута.

"Это говорит об эффективности наших действий, потому что противник боится или не может перевести свои подразделения на другие участки фронта, где бы они были очень целесообразны. Мы выполняем задачи нашей оборонно-наступательной стратегической операции и не допускаем перемещения резервов противника на другие участки фронта", – подчеркнул военный эксперт.

Военный эксперт разнес фейки российской пропаганды по ситуации в Бахмуте и на Антоновском мосту: смотрите видео

Враг "смыл" свою первую линию обороны

Вблизи Антоновского моста ситуация выглядит несколько иначе. Действие врага с использованием "Искандеров" здесь можно охарактеризовать как "стрельбу из пушек по воробьям".

Рядом с Антоновским мостом находятся наши не стандартные механизированные или мотопехотные подразделения, а особого предназначение.

Их задача – отвлечь на себя соответствующее количество сил и средств противника. Тем самым, не давая ему возможность использовать свои резервы или дополнительные подразделения на других участках фронта. С чем мы успешно справляемся,

– подчеркнул Грабский.

Кроме того, в результате своих бессмысленных и преступных действий враг фактически "смыл" свою первую линию обороны на этом направлении. Поэтому дополнительная задача наших войск – не допустить ее восстановления на левом берегу Днепра.

Этот плацдарм важен также с точки зрения перспективы в случае создания соответствующей положительной конъюнктуры, ведь украинские силы смогут его использовать для возможного продвижения в Херсонской области. Но для этого нужны соответствующие ресурсы и очень серьезные усилия,

– уверен военный эксперт.

Действия наших ребят – героические, отметил он, ведь они оттягивают на себя серьезные контингенты противника. И мы должны им гордиться.

"А то, что говорит российская пропаганда, нужно делить на 10 или и на 20", – отметил Сергей Грабский.

Антоновский мост Этот автомобильный мост через реку Днепр соединяет правый берег, где расположен Херсон, с левым (сейчас оккупированным россиянами) – с городами Алешки, Голая Пристань и другими. Летом 2022 года мост получил повреждения из-за обстрелов и передвижения по нему стало невозможно.

Ситуация вблизи Антоновского моста в Херсонской области