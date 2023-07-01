В том, насколько эффективно наши воины уничтожают врага, разбирался 24 Канал. Сегодня попытаемся приоткрыть для вас некоторые тайны такой эффективности Сил обороны Украины.

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Статистика уничтожения российской артиллерии

В общей сложности за чуть более 16 месяцев после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные Силы Украины уничтожили 4 тысячи 162 артиллерийских систем врага и 632 реактивных систем залпового огня.

Но особенно эффективными украинские военные в контрбатарейной борьбе проявили себя в последние 2 месяца. В течение мая-июня наши воины уничтожили 1 219 артиллерийских систем и 84 реактивных систем залпового огня противника:

в мае – 545 артсистем и 28 РСЗО,

в июне – 674 артсистем и 56 РСЗО.

То есть только на последние 2 месяца приходится 29,3% всех уничтоженных артиллерийских систем и 13,3% реактивных систем залпового огня врага.

Если темпы уничтожения РСЗО выросли совсем немного, то артиллерийские системы наши воины в течение мая-июня уничтожали почти втрое активнее, чем за предыдущие 14 месяцев противостояния.

Очевидно, что такая активизация успешной контрбатарейной борьбы именно перед долгожданным наступлением украинских сил – неслучайна. Но эффективность наших воинов имеет вполне практические объяснения.

Секреты эффективности контрбатарейной борьбы

Капитан одной из бригад Вооруженных Сил Украины, артиллерист с позывным "Стафф" в комментарии 24 Каналу подтвердил, что эффективность контрбатарейной борьбы со стороны наших войск действительно несколько улучшилась. В настоящее время его подразделение держит оборону на одном из участков на Востоке Украины.

Вообще, заставить вражескую артиллерию замолчать – это первоочередная задача для продолжения или развития любых наших действий.

– подчеркивает капитан ВСУ.

Офицер рассказывает, что его подразделение сегодня отрабатывает прежде всего по российским минометным расчетам. Ведь системы более дальнего радиуса действия враг оттянул от линии фронта и вынужден прятать от украинской артиллерии.

"Наша пехота никуда не пойдет, если ее на подходе будет уничтожать вражеская артиллерия. Их задача – бороться с нашей пехотой. А как они могут это делать, если мы насыпаем так, что они и голову высунуть не могут?" – объясняет "Стафф".

Полковник ВСУ и военный эксперт Владислав Селезнев в эфире 24 Канала рассказал, что причины успехов удачной контрбатарейной борьбы украинских войск хотя и происходят прямо на фронте, но начинаются еще глубоко в российском тылу. Одной из таких причин является нарушение логистических цепочек врага.

Для нашего наступления нам необходимо максимально выхолостить способности оккупационной армии. Путем уничтожения их складов с боеприпасами, уничтожения их вооружения, военной техники, повреждения их ключевых логистических центров и магистралей,

– подчеркивает Владислав Селезнев.

Для этих целей ВСУ успешно используют системы HIMARS, ракеты Storm Shadow и высокоточные снаряды Excalibur. Соответственно, российские расчеты артиллерийских систем уже не могут рассчитывать на своевременную поставку необходимых снарядов, как это было раньше.

"Очевидно, что нынешняя война – это война артиллерии. Тот, кто имеет преимущество на поле боя, тот соответственно и получает преимущество в бою. Недаром россияне уже сейчас ощущают нехватку снарядов в Херсонской области", – заявляет военный эксперт.

Для этого в течение нескольких последних недель на оккупированных территориях очень удачно поработал украинский агент "Хлопок". Так что вражеские склады с боеприпасами превратились в пепел.

В чем секрет эффективности контрбатарейной борьбы: смотрите видео

Потери россиян больше, чем оружия у Украины

Такие огромные потери артиллерийских систем за столь короткий период не могут не отразиться на боеспособности российской оккупационной армии. Артиллерийские системы, о которых говорится в отчетах Генерального штаба, – это самоходные артиллерийские установки, буксируемые гаубицы и минометы. В общем – очень важные элементы борьбы на тактическом уровне.

Согласно данным Global Firepower, Россия по состоянию на начало 2023 года была лидером по численности артиллерийских систем в мире:

6 тысяч 575 единиц – самоходных артиллерийских установок (1 место в мире),

(1 место в мире), 4 тысячи 336 единиц – буксируемых гаубиц (3 место в мире после Северной и Южной Кореи),

(3 место в мире после Северной и Южной Кореи), 3 тысячи 887 единиц – реактивных систем залпового огня (1 место в мире).

Впрочем, эта статистика основывается только на официальных данных. То есть фактически на тех, которые открыто объявляет сама российская власть.

Огромные потери почти за 1,5 года полномасштабной войны против Украины Россия, конечно же, не признает. Также часть этой техники находится в ужасном состоянии, поэтому ее использование на поле боя – невозможно.

Кроме того, GF не приводит оценочного количества минометов, находящихся на вооружении российской армии, что лишает нас объективной оценки реальных потерь России. Ведь можно предположить, что среди уничтоженных 4 тысяч 116 артиллерийских систем именно минометы имеют наибольшую долю.

Мы можем точно говорить, что из объявленных публично 3 тысяч 887 реактивных систем залпового огня Россия потеряла уже не менее 632. Это более 16%. Так же можно сравнить и российские потери с численностью украинской артиллерии. По данным Global Firepower, на начало 2023 года у нашей армии было:

953 единицы – самоходных артиллерийских установок (10 место в мире, второе в Европе после Турции),

(10 место в мире, второе в Европе после Турции), 889 единиц – буксируемых гаубиц (16 место в мире, третье в Европе после Турции и Румынии),

(16 место в мире, третье в Европе после Турции и Румынии), 647 единиц – реактивных систем залпового огня (10 место в мире, первое в Европе).

Впрочем, если российские потери несколько завышены, то украинские – можем утверждать – наоборот несколько занижены.

Во-первых, во время войны украинские власти не раскрывают данные о собственном производстве, а во-вторых, еще до бронетехники именно артиллерия была тем типом вооружения, на которое наши партнеры делали огромный акцент:

M142 HIMARS (страна происхождения – США),

(страна происхождения – США), Panzerhaubitze 2000 (Германия),

(Германия), САУ Caesar (Франция),

(Франция), САУ Zuzana (Словакия),

(Словакия), САУ Krab (Польша).

Это лишь незначительная часть тех систем, которые зарекомендовали себя в боях на фронтах российско-украинской войны. Эти названия российские оккупанты уже знают наизусть и вспоминают о них в страшных снах.

HIMARS работает по российским оккупантам: смотрите видео

Но более точной статистики у нас нет, поэтому попытаемся отталкиваться от нее. 1 тысяча 219 артиллерийских системы России, уничтоженных в течение мая-июня – это больше, чем численность всех украинских САУ или гаубиц, которые насчитали аналитики GF.

А если учитывать 4 тысячи 162 единицы артиллерийских систем, которые Россия потеряла за 16 месяцев боев, то они более чем вдвое преобладают над общей численностью украинского артиллерийского вооружения.

Похожая ситуация и с реактивными системами залпового огня. В то время как аналитики насчитали в ВСУ 647 таких систем, Россия за время полномасштабного вторжения потеряла почти то же количество – 632 единицы.

Это лишь раз доказывает, что при значительно более низкой численности вооружения, но благодаря усилиям наших войск и помощи партнеров более современными образцами, мы можем действовать в разы эффективнее врага.

Как россияне компенсируют нехватку артиллерии

Из-за больших потерь в артиллерии в последние месяцы россиянам приходится искать другие пути для решения своих задач на тактическом уровне. Один из таких – более активное применение армейской авиации.

Капитан ВСУ с позывным "Стафф" отметил, что в районе ответственности его подразделения россияне стали чаще применять вертолеты. Так же участились и случаи использования управляемых авиабомб.

Целятся как раз в нашу артиллерию. Они мощные ужасно, но вот точность немного подводит. За счет этого мы и разруливаем. Движение это жизнь,

– рассказывает офицер.

Так же артиллерист рассказал и о том, как сейчас ведет себя вражеская пехота. Говорит: на смежных направлениях их стало больше.

"Но я вижу, что к обороне они готовятся – точно не к наступлению. Но и мы не мальчишки с рогатками – тоже готовы к любым их действиям", – уверяет Стафф.

По его словам, в последнее время россияне пытаются прощупывать украинскую оборону небольшими пехотными группами по 6 – 8 солдат. Или по двум направлениям одновременно могут "выскочить" по танку, но близко не подходят – пытаются отстреляться с закрытых позиций.

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У россиян возможны проблемы с артиллерией

Такие большие потери непременно скажутся на боевых возможностях российских войск. Еще после 24 февраля 2022 года тактика "артиллерийского вала" стала ключевой для российской армии наряду с "мясными штурмами".

Такую тактику враг применял во время оккупации Попасной, Северодонецка, Лисичанска, Волновахи, Изюма. Россияне использовали тысячи артиллерийских снарядов, буквально уничтожая город, прежде чем в него физически зайти.

Уже в Бахмуте ЧВК "Вагнера" постоянно жаловалась на "дефицит" снарядов. Очевидно, что это был лишь элемент внутренней борьбы и никакого дефицита на самом деле не было. Но теперь подобные проблемы у нашего врага действительно могут возникнуть. Ведь при большой ширине фронта у россиян становится все меньше артиллерийских систем.

В качестве примера военный эксперт Владислав Селезнев приводит появление на оккупированных территориях эшелонов с танками Т-55, которым уже почти 70 лет.

Россияне вынуждены снимать их с долгосрочного хранения, немного чинить и отправлять на поле боя. У россиян уже в определенной степени есть нехватка оборудования, вооружения и боеприпасов,

– говорит полковник ВСУ.

Несмотря на это, он предостерегает от успокоения – свой потенциал враг еще не исчерпал. Более того, до сих пор работает российский оборонный комплекс. Хотя он и не способен на 100% закрывать потребности оккупантов, но все же он работает.

Так что если не острый дефицит, то по меньшей мере определенный недостаток артиллерийских систем у врага все же можно ожидать. Как следствие, мы будем еще чаще видеть "мясные штурмы" в исполнении противника. Так что российским мобилизованным мы можем посоветовать только сдаваться в плен – так они смогут сохранить свои жизни.

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