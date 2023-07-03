Об этом 24 Каналу сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, россияне понимают, что, вероятнее всего, направление действий будет в районе Антоновского моста.

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"Но помним, что в условиях гибридной войны враг всегда пытается спровоцировать Силы обороны на направление, где у него сосредоточены главные усилия. Им не удается воспользоваться возможностями, потому что креативность подхода к планированию операций нашего командования для врага необъятна", – подчеркнула спикер.

Она отметила, что для Украины важно, чтобы боевая операция проводилась в режиме информационной тишины. Только после завершения операции можно будет о ней говорить.

Споры среди пропагандистов

Иностранные аналитики сообщают, что ситуация на Антоновском мосту даже спровоцировала конфликт между российским министерством обороны и так называемыми "военкорами". Пропагандисты отрицали "победную" версию событий, описанную минобороны. Оборонное ведомство страны-агрессора обвинило "военкоров" в том, что они, мол, распространяют ложную информацию.

Наталья Гуменюк подтвердила эту информацию. Такой спор возник, потому что пропагандистские тезисы не соответствуют тем, какие они могут извлечь из самой линии фронта.

На самом деле действительно возникает спор о том, что подают пропагандисты и на чем пытаются пиариться блогеры. Это можно охарактеризовать как рост сознания "за поребриком". Они хотят знать правду и понять, что там происходит. Но формулировать и получать информацию они не обучены,

– объяснила она.

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