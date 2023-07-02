Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский подчеркнул, что продолжается сохранение режима информационной тишины – по просьбе военных. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Есть успехи

В целом на Херсонском направлении у украинских сил есть успехи. Большое количество целей на левом берегу Херсонщины, временно оккупированной российскими захватчиками, ежедневно уничтожают наши защитники.

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Какая ситуация на Херсонском направлении: смотрите видео

"Именно эта тактика привела к освобождению правобережья Херсона", – подчеркнул Юрий Соболевский.

Обратите внимание! Оккупанты распространили видео, на котором якобы воздушно-десантные войска России "уничтожили подразделения ВСУ" в районе Антоновского моста Херсонской области. Однако спикер ОК "Юг" Владислав Назаренко опроверг фейк россиян. Он отметил, что на соответствующем видео россияне ведут "дружеский огонь", то есть они перепутали "своих" с подразделениями ВСУ и обстреляли. А потом сделали фейковое видео о якобы попадании по украинским силам.

Ситуация на Херсонском направлении