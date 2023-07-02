Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський наголосив, що продовжується збереження режиму інформаційної тиші – на прохання військових. Про це він розповів 24 Каналу.
До теми У межах контрнаступу: як ЗСУ змогли втричі покращити ефективність контрбатарейної боротьби
Маємо успіхи
Загалом на Херсонському напрямку українські сили мають успіхи. Велику кількість цілей на лівому березі Херсонщині, що тимчасово окупована російськими загарбниками, щодня знищують наші захисники.
Яка ситуація на Херсонському напрямку: дивіться відео
"Саме ця тактика призвела до звільнення правобережжя Херсонщини", – наголосив Юрій Соболевський.
Ситуація на Херсонському напрямку
- Ворог активізувався у Херсонській області та посилив обстріли правого берега. Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що Антонівку, Херсон, Михайлівку росіяни обстрілюють у килимовий спосіб. Вони використовують запальні снаряди, які випалюють житлові будинки, приватний сектор, гідротехнічні споруди на узбережжі.
- Окупанти також завдали ударів по Херсону 1 липня. Один з ворожих снарядів потрапив у житловий будинок, внаслідок чого травмовано жінку та двох дітей – 9-річну дівчинку та 15-річного хлопця. Дітей госпіталізували до лікарні.
- Водночас українські сили дають відсіч росіянам і обстрілюють їхні позиції на тимчасового окупованому лівому березі Херсонської області. Гуменюк наголосила, що триває результативна контрбатарейна боротьба.
- Однак більше про дії українських сил, за її словами, мають знати тільки залучені до них безпосередньо. Адже військові операції зі деокупації Херсонщини вимагають тиші до того моменту, коли встановляться безпечні умови для наших військових.