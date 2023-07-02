Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський наголосив, що продовжується збереження режиму інформаційної тиші – на прохання військових. Про це він розповів 24 Каналу.

До теми У межах контрнаступу: як ЗСУ змогли втричі покращити ефективність контрбатарейної боротьби

Маємо успіхи

Загалом на Херсонському напрямку українські сили мають успіхи. Велику кількість цілей на лівому березі Херсонщині, що тимчасово окупована російськими загарбниками, щодня знищують наші захисники.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

Яка ситуація на Херсонському напрямку: дивіться відео

"Саме ця тактика призвела до звільнення правобережжя Херсонщини", – наголосив Юрій Соболевський.

Зверніть увагу! Окупанти розповсюдили відео, на якому нібито повітряно-десантні війська Росії "знищили підрозділи ЗСУ" в районі Антонівського мосту на Херсонщині. Проте речник ОК "Південь" Владислав Назаренко спростував фейк росіян. Він зазначив, що на відповідному відео росіяни ведуть "дружній вогонь", тобто вони сплутали "своїх" з підрозділами ЗСУ та обстріляли. А потім зробили фейкове відео про буцімто влучання по українських силах.

Ситуація на Херсонському напрямку