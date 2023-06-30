Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона додала, що українські бійці працюють за власним планом й реалізовують його відповідно до поставлених завдань військовим керівництвом.
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Вкривають в килимовий спосіб
Зараз у Херсонській області активізувалась ситуація й це відчувають на собі й місцеві мешканці. Адже ворог посилив обстріли, зокрема у ніч проти 30 червня 47 разів окупанти обстріляли правий берег Херсонщини, Очаківську та Куцурубську громади у Миколаївській області.
Наразі ситуація дуже складна, але Сили оборони потужно працюють,
– зазначила керівниця пресцентру ОК "Південь".
Так, російські загарбники намагаються упередити дії Сил оборони, розуміючи, що притиснуті на Запорізькому напрямку та потерпають на Сході України.
Ми також працюємо у відповідь й досить результативно, хоча як завжди наша робота ускладнена тим, що росіяни підступно ховаються за місцевим населенням,
– сказала Гуменюк.
Антонівку, Херсон, Михайлівку на правому березі окупанти вкривають в килимовий спосіб, зокрема запальними снарядами, випалюючи фактично житлові будинки, приватний сектор, гідротехнічні споруди вздовж берега.
ЗСУ не можуть дозволити собі такої роботи по лівому березі Херсонщини. Адже там населені пункти ще потерпають від повені. На лівобережжі дуже складна гуманітарна ситуація у місцевого населення, яке не отримує ніякої допомоги від окупаційної влади.
"Водночас російські війська розташовують на дахах будинків, верхніх поверхах багатоповерхових будинків для розгортання своїх бойових позицій", – додала керівниця пресцентру ОК "Південь".
Гуменюк розповіла про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео
Яка ситуація на Херсонщині: останні новини
- Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що втрати живої сили ворога суттєві. Наразі окупанти розгортають додаткові шпиталі не в спеціалізованих закладах по лівобережній території Херсонщини.
- Українські військові продовжують обстрілювати російських окупантів на лівому березі Херсонщини. Вогневе ураження противника дасть змогу підготуватися до подальших дій.
- Британська розвідка прокоментувала удар, який наші захисники завдали по Чонгарському мосту 22 червня. Там натякнула, що українські бійці суттєво пошкодили більше ніж один міст на тимчасово окупованій території в районі Чонгару.