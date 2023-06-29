Зараз йдуть запеклі бої. Однак, коли українські бійці прорвуть лінії оборони ворога, то фронт посиплеться. Таку думку 24 Каналу висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман.
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"Маємо розуміти, що ми просунулись не по полю, а через дуже потужні фортифікаційні споруди. Якби не було цих фортифікацій та мінних полів, то просувалися б ми набагато швидше. Так, як це було під час харківської операції", – зазначив майор запасу ЗСУ.
Майор запасу ЗСУ пояснив, чому ЗСУ повільно просуваються: дивіться відео
Наші бійці – герої
Зараз просування буде повільне, допоки Збройні Сили не вийдуть на останню лінію оборони й не подолають її. Далі за фортифікаціями залишаться лише тилові частини російських військ й резерви. Противник залучив 90% резервів, тож там не буде великої кількості росіян і техніки.
Рух буде набагато швидший, але до цього треба прийти,
– сказав Гетьман.
Високопосадовці ЗСУ кажуть, що можна зібрати потужний "кулак" й пробити лінію оборони окупантів, щоб комусь подобалось дивитися на карту. Однак це викликало б великі втрати серед наших бійців й техніки.
"Ми так робити не будемо. Це не лобові штурми й не голлівудське кіно, як казав президент Зеленський. Ми будемо вичавлювати ворога, робити йому незворотнє й просуватися повільно, але постійно. Так, як цього потребує сучасна військова тактика", – наголосив військовий експерт.
Останні новини про контрнаступ ЗСУ
- Сили оборони продовжують просуватися вперед на Таврійському напрямку. Протягом 28 червня наші бійці знищили 3 роти солдатів російської армії, а також – 19 одиниць військової техніки противника.
- На Бахмутському напрямку українські воїни перехопили стратегічну ініціативу, ведуть наступальні лінії широким фронтом на флангах міста Бахмут, продовжують чинити тиск на противника та вибивають його з раніше захоплених рубежів. ЗСУ мають успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерія Залужний підтвердив цими днями, що відбувається просування наших військ на полі бою. Власне, про це він сказав після розмови з Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.