Зараз йдуть запеклі бої. Однак, коли українські бійці прорвуть лінії оборони ворога, то фронт посиплеться. Таку думку 24 Каналу висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман.

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"Маємо розуміти, що ми просунулись не по полю, а через дуже потужні фортифікаційні споруди. Якби не було цих фортифікацій та мінних полів, то просувалися б ми набагато швидше. Так, як це було під час харківської операції", – зазначив майор запасу ЗСУ.

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Наші бійці – герої

Зараз просування буде повільне, допоки Збройні Сили не вийдуть на останню лінію оборони й не подолають її. Далі за фортифікаціями залишаться лише тилові частини російських військ й резерви. Противник залучив 90% резервів, тож там не буде великої кількості росіян і техніки.

Рух буде набагато швидший, але до цього треба прийти,

– сказав Гетьман.

Високопосадовці ЗСУ кажуть, що можна зібрати потужний "кулак" й пробити лінію оборони окупантів, щоб комусь подобалось дивитися на карту. Однак це викликало б великі втрати серед наших бійців й техніки.

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"Ми так робити не будемо. Це не лобові штурми й не голлівудське кіно, як казав президент Зеленський. Ми будемо вичавлювати ворога, робити йому незворотнє й просуватися повільно, але постійно. Так, як цього потребує сучасна військова тактика", – наголосив військовий експерт.

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