У четвер, 29 червня, речник Генерального штабу Збройних Сил Андрій Ковальов розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку й відзначив успіхи наших військових. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Під Бахмутом в окупантів проблеми

За словами представника командування нашого війська, ЗСУ здійснюють широкомасштабні наступальні операції під Бахмутом у Донецькій області. Зокрема, вони змушують ворога тікати з тих позицій, що він захопив раніше.

На Бахмутському напрямку українські воїни перехопили стратегічну ініціативу, ведуть наступальні лінії широким фронтом на флангах містах Бахмут, продовжують чинити тиск на противника та вибивають його з раніше захоплених рубежів. Мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах,

– констатував Ковальов.

Окрім того, він наголосив, що окупанти намагаються зупинити просування наших військ, однак не можуть цього зробити та досягти бодай якогось позитивного для себе результату.

Однак все ж є дещо єдине, що їм вдається вкрай ефективно, – це втрачати свій особовий склад шаленими кількостями у боях з нашими воїнами.

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