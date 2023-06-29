В четверг, 29 июня, представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Андрей Ковалев рассказал о ситуации на Бахмутском направлении и отметил успехи наших военных. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.
Смотрите также Россияне безрезультатно наступают, Силы обороны отражают все атаки: карта боевых действий 29 июня
Под Бахмутом у оккупантов проблемы
По словам представителя командования нашей армии, ВСУ осуществляют широкомасштабные наступательные операции под Бахмутом в Донецкой области. В частности, они заставляют врага убегать с тех позиций, которые он захватил раньше.
На Бахмутском направлении украинские воины перехватили стратегическую инициативу, ведут наступательные линии по широкому фронту на флангах городах Бахмут, продолжают оказывать давление на противника и выбивают его из ранее захваченных рубежей. Имеют успех, закрепляются на достигнутых рубежах,
– констатировал Ковалев.
Кроме того, он подчеркнул, что оккупанты пытаются остановить продвижение наших войск, однако не могут этого сделать и добиться какого-либо положительного для себя результата.
Однако все же есть единственное, что им удается крайне эффективно, – это терять свой личный состав безумными количествами в боях с нашими воинами.
Контрнаступление ВСУ: актуальное
- Согласно официальной статистике, действительно, потери врага за последнюю неделю – чрезвычайные. Только за минувшие сутки Вооруженные Силы ликвидировали 680 захватчиков и уничтожили 2 их танка. Всего с начала полномасштабной войны к Кобзону отправилось 227 780 россиян.
- В то же время заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что нашим защитникам в тяжелых боях приходится выгрызать каждый квадратный метр земли. Однако все не безрезультатно. ВСУ преуспевают, кроме Бахмутского, также на Бердянском направлении.
- Вместе с тем Главнокомандующий Валерия Залужный подтвердил, что в эти дни происходит продвижение наших войск на поле боя. Собственно, об этом он сказал после разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.