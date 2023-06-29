В четверг, 29 июня, представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Андрей Ковалев рассказал о ситуации на Бахмутском направлении и отметил успехи наших военных. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Под Бахмутом у оккупантов проблемы

По словам представителя командования нашей армии, ВСУ осуществляют широкомасштабные наступательные операции под Бахмутом в Донецкой области. В частности, они заставляют врага убегать с тех позиций, которые он захватил раньше.

На Бахмутском направлении украинские воины перехватили стратегическую инициативу, ведут наступательные линии по широкому фронту на флангах городах Бахмут, продолжают оказывать давление на противника и выбивают его из ранее захваченных рубежей. Имеют успех, закрепляются на достигнутых рубежах,

– констатировал Ковалев.

Кроме того, он подчеркнул, что оккупанты пытаются остановить продвижение наших войск, однако не могут этого сделать и добиться какого-либо положительного для себя результата.

Однако все же есть единственное, что им удается крайне эффективно, – это терять свой личный состав безумными количествами в боях с нашими воинами.

Обратите внимание! Также командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский констатировал, что на Бахмутском направлении работают, в частности, 45-я ОАБр и 57 ОМПБр. Благодаря этим бригадам был уничтожен миномет "Васильок" и состав боекомплектов захватчиков. Успехи ВСУ под Бахмутом: смотрите видео

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