Анна Маляр рассказала утром 29 июня, что украинские военные продвинулись на Бердянском направлении и в направлении Клещиевки и Курдюмовки. Перед этим Маляр сообщала, что Вооруженные Силы Украины ежедневно продвигаются на Мариупольском и Бердянском направлении.

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ВСУ продвинулись на Юге и Востоке

Наши "выгрызают" у врага каждый метр земли в тяжелом поединке. Имеют успехи,

– заявила Маляр.

По ее словам, российские захватчики в свою очередь тщетно пытаются наступать на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

Что касается ситуации на Юге Украины, то Анна Маляр объяснила:

на направлении Ровнополь – Володино ВСУ имеют успех, закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери противнику. То есть наши герои обескровливают наступательный потенциал врага, уничтожая технику, склады, пункты управления и личный состав противника;

на Запорожском и Мелитопольском направлениях – также уничтожают врага.

Зато оккупанты в ответ подтягивают на Юг все свои резервы, включая бригаду морской пехоты, которая в свое время сбежала из Херсона.

На Бердянском направлении есть продвижение на 1 300 метров,

– отметила заместитель Резникова.

Маляр объяснила, что на Востоке ВСУ также имеют успех. По ее данным, на Бахмутском направлении ВСУ перехватили оперативную инициативу, россияне пытаются удержать занятые позиции, проводят контратаки, однако после потерь постепенно отступают.

В направлении Клещиевки продвинулись на 1 200 метров. В направлении Курдюмовки – на 1 500 метров. Борьба продолжается на флангах города,

– объяснила Анна Маляр.

Она уточнила, что наши воины имеют успех и закрепляются на освобожденных рубежах. По словам чиновника, в целом на Бахмутском направлении снова "горячо", там продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты туда также подтягивают резервы и цепляются за Бахмут всеми силами.

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