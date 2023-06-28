Об этом в эфире национального марафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что украинские военные продвигаются, несмотря на мощное сопротивление врага, передает 24 Канал.

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Маляр рассказала о наступлении ВСУ на Юге

Заместитель главы Минобороны рассказала, что наши военные медленно, но уверенно продвигаются Югом нашего государства. По ее словам, это все происходит при достаточно сложных условиях.

Вооруженные Силы двигаются сейчас по Мариупольскому и Бердянскому направлению и, собственно, ежедневно там есть продвижение,

– сказала Маляр.

Кроме того, она отметила, что для того, чтобы официально объявить о деоккупации определенной территории, должно пройти определенное время. Это связано с тем, что наши военные должны окончательно там закрепиться.

"Даже если за Ровнополье говорить. Это с одной стороны небольшой населенный пункт, но для того, чтобы мы об этом (деоккупации Ровнополья – 24 Канал) объявили официально, Вооруженные Силы имели несколько дней, для того чтобы закрепиться", – подчеркнула она.

Поэтому, ожидая новости о новых деоккупированных населенных пунктах, нужно также учитывать и этот момент. Маляр также добавила, что движение на Юге Украины до сих пор продолжается.

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Украинская армия двигается и возле Бахмута

Анна Маляр также отметила, что ВСУ двигается и на Бахмутском направлении. Она отметила, что сейчас там есть несколько линий, по которым двигаются наши защитники.

Фактически это фланги, но там немного шире мы двигаемся, и везде это движение происходит,

– заверила заместительница.

При этом Маляр отметила, что враг на Бахмутском направлении и на Юге концентрирует свои мощные силы. Так, на южные рубежи они переместили одну из своих бригад морской пехоты из оккупированного Севастополя, которая раньше позорно бежала из Херсона. Напоследок Маляр рассказала, что враг подтягивает свои лучшие резервы, в том числе и десантно-штурмовые войска.

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