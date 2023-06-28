Кроме того, наши вооруженные силы делают все возможное, чтобы выровнять фронт на этом направлении. Оккупанты в свою очередь терпят безумные потери среди техники и личного состава.

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Успехи сил обороны на Таврическом направлении

Командующий оперативным направлением "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что за сутки подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1 222 огневые задачи. Кроме этого, у россиян много "двухсотых" и "трехсотых" среди своих военных.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти 3 роты,

– заметил Тарнавский.

Кроме этого захватчики имеют и много потерь и среди своей техники. Так, ВСУ уничтожили 21 единицу военной техники противника.

Силам обороны удалось отправить на металлолом такую технику "второй армии мира":

2 боевые бронированные машины;

2 БПЛА "Орлан-10";

самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика";

реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град";

несколько единиц автомобильной техники.

Кроме того, наши защитники уничтожили 5 складов боеприпасов российской армии. В заключение Тарнавский отметил, что подразделения Сил обороны на Таврическом направлении продолжают работать и выполнять боевые задачи по ликвидации врага.

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