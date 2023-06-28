Про це в ефірі національного марафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що українські військові просуваються попри потужний опір ворога, передає 24 Канал.

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Маляр розповіла про наступ ЗСУ на Півдні

Заступниця очільника Міноборони розповіла, що наші військові повільно, але впевнено просуваються Півднем нашої держави. За її словами, це все відбувається за доволі складних умов.

Збройні Сили рухаються зараз Маріупольським та Бердянським напрямком і, власне, щодня там є просування,

– сказала Маляр.

Крім цього, вона зазначила, що для того, аби офіційно оголосити про деокупацію певної території, повинен пройти певний час. Це пов'язано з тим, що наші військові мають остаточно там закрипитися.

"Навіть якщо за Рівнопіль говорити. Це з одного боку невеликий населений пункт, але для того, щоб ми про це (деокупацію Рівнополя – 24 Канал) оголосити офіційно, Збройні Сили мали декілька днів, для того, щоб закріпитися", – наголосила вона.

Тому, очікуючи новини про нові деокуповані населені пункти, потрібно також враховувати й цей момент. Маляр також додала, що рух на Півдні України й досі триває.

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Українська армія рухається й біля Бахмута

Ганна Маляр також зазначила, що ЗСУ рухається й на Бахмутському напрямку. Вона зазначила, що наразі там є кілька ліній, по яких рухаються наші захисники.

Фактично це фланги, але там трохи ширше ми рухаємося, і скрізь цей рух відбувається,

– запевнила заступниця.

Попри це, Маляр зауважила, що ворог на Бахмутському напрямку і на Півдні концентрує свої потужні сили. Так, на південні рубежі вони перемістили одну зі своїх бригад морської піхоти з окупованого Севастополя, яка раніше ганебно тікала з Херсону. Наостанок Маляр розповіла, що наразі ворог підтягує свої найкращі резерви, в тому числі й десантно-штурмові війська.

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