28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу показала відео з емоціями українських бійців після радісної події. Варто зазначити, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляла 27 червня, що наступ на Бахмутському напрямку триває вже 4 дні.

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Що відомо про український прапор на Курдюмівській дамбі

Емоції наших воїнів після успішного штурму,

– написали військові.

На відео чутно, які українські військові емоційно реагують на український прапор на Курдюмівській дамбі.

"Курдюмівка, дамба, 26.06 (2023 року – 24 Канал). Ми це зробили за півтора дня. Покажіть тих, хто зробить це краще… Штурмовий загін на Курдюмівській дамбі 28 ОМБр встановлює прапор. Нехай п**ари бачуть і знають, що ми прийдемо за ними", – зазначили військові.

ЗСУ показали відео з Курдюмівської дамби: дивіться на кадри

Де розташована Курдюмівка, біля якої ЗСУ встановили прапор: дивіться на карті

Також українські військові 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу розповіли, що вони розгромили ворожий батальйон росіян в районі Курдюмівки. Як наслідок:

до 35 ліквідованих;

40 – втекло;

декілька окупантів здалися в полон.

Це важливий успіх, оскільки наші воїни пробили оборону, яку ворог готував місяцями. І це – результат довгої, титанічної праці, тренувань та злагодження,

– пояснили військові.

Успішний штурм позицій окупантів в районі Курдюмівки: дивіться відео

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