Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, під час планування наступальних дій на Сході українські військові враховували факт розбіжностей між ПВК "Вагнера" та чинною російською владою.

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На Бахмутському напрямку триває наступ ЗСУ

Маляр розповіла, що наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають вже четвертий день. Наші оборонці щодня мають просування по флангах.

Поступове, але впевнене. У місто Бахмут станом на сьогодні не заходили. Звільнення цього напрямку має свою особливість, яка ускладнює процес,

– зауважила заступниця міністра.

Вона додала, що місцевість Бахмута і передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів.

"Все це свого часу готувалось нашими військовими та місцевою владою для оборони, власне що і допомогло так довго її тримати. Але зараз ці укріплення та опорні пункти зайняв ворог, тому щоб звільнити ці землі треба дещо більше зусиль і терпіння", – підсумувала Маляр.

Зверніть увагу! Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що наразі немає інформації про присутність у районі Бахмута найманців ПВК "Вагнера". Вони не просто відійшли, а "накивали п'ятами". Замість вагнерівців там діють регулярні російські війська, а саме повітряно-десантні та піхотні підрозділи Росії. Також там є вояки з інших дрібніших приватних військових компаній, зокрема, ПВК "Факел", "Патріот", "Ветерани", а також штурмові роти "Шторм-Z".

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У Бердянську сталася "бавовна"

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив про нову "бавовну" на тимчасово окупованих територіях.

Бердянськ. Бавовнятко,

– мовиться у підписі до фото з наслідком вибуху.



У Бердянську сталася "бавовна" / Фото Сергія Братчука

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Ситуація у Бахмуті: коротко