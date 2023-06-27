Росія продовжує обстрілювати міста та села України. Протягом минулої доби ворог завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
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Ситуація на фронті
За даними Генштабу, окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу та відбулись 38 бойових зіткнень.
Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту
Просування Сил оборони поблизу Бахмута: карта
Карта боїв на Мар'їнському напрямку
Окупанти отримали "на горіхи" від ЗСУ
Так, минулої доби наша авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
- 1 пункт управління,
- 12 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях,
- 1 район зосередження противника,
- 2 склади боєприпасів,
- 3 інших важливих цілі ворога.