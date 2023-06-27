Росія продовжує обстрілювати міста та села України. Протягом минулої доби ворог завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Ситуація на фронті

За даними Генштабу, окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу та відбулись 38 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

На Куп'янському напрямку противник безрезультатно наступав в напрямку Стельмахівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту

На Лиманському напрямку противник завдав авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Веселого, Спірного і Роздолівки на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник невдало наступав в напрямку Богданівки. Завдав авіаударів в районах Сергіївки, Соледара та Білої Гори. Також від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Південне Донецької області.

Просування Сил оборони поблизу Бахмута: карта

На Авдіївському напрямку окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Первомайського. Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного. З артилерії обстріляли Суху Балку, Авдіївку, Орлівку, Водяне, Карлівку, Невельське, Олександропіль, Валентинівку, Керамік, Степове та Первомайське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку ворог також проводив безрезультатні наступальні дії в районі Мар'їнки. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки та здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області.

Карта боїв на Мар'їнському напрямку

На Шахтарському напрямку підрозділи Сил оборони звільнили село Рівнопіль Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Благодатного і Макарівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного та Олешок.

Окупанти отримали "на горіхи" від ЗСУ

Так, минулої доби наша авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: