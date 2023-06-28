Окупаційні війська зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Там тривають важкі бої.

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Що відбувається на фронті

У Генштабі розповіли, що упродовж доби на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках відбулося понад 30 бойових зіткнень.

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Ситуація на фронті: дивіться карту

До речі, у Горностаївці Херсонської області окупанти забирають житло місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну Україні територію або загинули внаслідок бойових дій. Викрадене маркують абсурдними табличками "власність Російської Федерації".

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Українські воїни потужно б'ють агресора

За минулу добу наша авіація завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та 6 – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також українські військові знищили 6 розвідувальних безпілотників.

Окрім того, підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 1 пункт управління, 2 ЗРК "Бук" та 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника.