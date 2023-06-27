Про це 24 Каналу повідомив заступник командувача Східного угруповування військ із комунікацій Сергій Череватий. За його словами, Бахмут потрібен росіянам як символ, що вони хоча б чогось досягнули на фронті.

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"Їм дуже потрібен Бахмут як символ хоча б чогось, що вони досягнули. Районний центр за півтора року війни – це "круто". Десантники – це найкращі підрозділи, що у них залишалися. Вони зариваються, намагається обороняти ці позиції. Їх чекає така ж участь, як їхніх попередників на Київщині, коли були знищені десантні підрозділи", – зауважив він.

Росіяни намагаються оборонятись

Сергій Череватий зазначив, що на стан окупантів вплинуло багато факторів. Коли десантники, піхота, різні ПВК та інші підрозділи заходили у Бахмут, вони бачили розбитих вагнерівців, які рятували залишки своїх бойових можливостей.

Крім того, сам власник ПВК "Вагнера" Пригожин визнав величезні втрати своїх найманців, які зійшлися із підрахунками західних аналітиків. Через те, що очільник зеків має безліч свої медіа, ці повідомлення швидко дійшли до самих російських вояк.

Після ПВК "Вагнера" було до 5 боєзіткнень. У часи вагнерівців 15 боєзіткнень – це була "тиша", а від 30 до 50 – норма. Вже не кажу про артилерію та все інше. Тому це позначилось на їхньому морально-психологічному стані. Вони почали зариватися у землю, будувати фортифікаційні споруди. Хоча це повітряно-десантні війська,

– розповів речник.

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