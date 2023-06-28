Валерий Залужный отметил, что украинским воинам удалось перехватить стратегическую инициативу на фронте. Наши войска продолжают наступление.

Обратите внимание На Мариупольском и Бердянском направлении ежедневно продвижение, – Маляр

Враг оказывает сопротивление, но терпит потери

Валерий Залужный отметил, что украинские войска имеют продвижение на фронте. В то же время россияне оказывают мощное сопротивление, хотя и несут огромные потери. Генерал подчеркнул, что россияне пытаются удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности.

Главнокомандующий ВСУ проинформировал американского коллегу о нуждах Украины в вооружении и поблагодарил за уже оказанную помощь, в том числе новый пакет поддержки.

Обсудили ситуацию на фронте. Нам удалось перехватить стратегическую инициативу, Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, есть продвижение. Противник оказывает мощное сопротивление, в то же время несет большие потери. Пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности. Рассказал генералу Милле об актуальных потребностях нашего войска в вооружении, боеприпасах и средствах разминирования. Поблагодарил за пакет военной помощи, о котором США объявили накануне,

– сообщил Залужный.

Генералы договорились и дальше координировать действия для деоккупации украинской территории.

Новый пакет помощи от США

27 июня США объявили о новый мощный пакет военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов. Наше государство получит: