Валерий Залужный отметил, что украинским воинам удалось перехватить стратегическую инициативу на фронте. Наши войска продолжают наступление.
Обратите внимание На Мариупольском и Бердянском направлении ежедневно продвижение, – Маляр
Враг оказывает сопротивление, но терпит потери
Валерий Залужный отметил, что украинские войска имеют продвижение на фронте. В то же время россияне оказывают мощное сопротивление, хотя и несут огромные потери. Генерал подчеркнул, что россияне пытаются удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности.
Главнокомандующий ВСУ проинформировал американского коллегу о нуждах Украины в вооружении и поблагодарил за уже оказанную помощь, в том числе новый пакет поддержки.
Обсудили ситуацию на фронте. Нам удалось перехватить стратегическую инициативу, Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, есть продвижение. Противник оказывает мощное сопротивление, в то же время несет большие потери. Пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности. Рассказал генералу Милле об актуальных потребностях нашего войска в вооружении, боеприпасах и средствах разминирования. Поблагодарил за пакет военной помощи, о котором США объявили накануне,
– сообщил Залужный.
Генералы договорились и дальше координировать действия для деоккупации украинской территории.
Новый пакет помощи от США
27 июня США объявили о новый мощный пакет военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов. Наше государство получит:
- 30 БМП Bradley;
- 25 БТР Stryker;
- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- взрывные боеприпасы и системы для уборки помех;
- оборудование для разминирования;
- артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров;
- ракеты TOW;
- Javelin;
- противотанковые системы АТ-4;
- противоброневые ракеты;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARMs);
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- тепловизионные системы и приборы ночного видения;
- тестовое и диагностическое оборудование обслуживания и ремонта транспортных средств;
- запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.