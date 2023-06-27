Среди прочего он будет содержать наземную технику и боеприпасы. В частности, 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker.

Тема Наступление на Бахмутском направлении длится уже 4 дня, – Маляр

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов

Министерство обороны США 27 июня объявило о предоставлении дополнительной помощи безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.

Это разрешение сорок первого решения Администрации Байдена о выделении оборудования из складов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года,

– говорится в сообщении.

Новый пакет помощи стоимостью до 500 миллионов долларов включает:

ключевые средства для поддержки контрнаступательных операций Украины и усиления ее противовоздушной обороны,

дополнительные бронемашины, противотанковые системы, критически важные боеприпасы и другое оборудование, чтобы помочь нашему государству дать отпор российской агрессивной войне.

В частности, говорится о:

30 БМП Bradley,

25 БТР Stryker

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

взрывные боеприпасы и системы для уборки помех;

оборудование для разминирования;

артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров;

ракеты TOW;

Javelin;

противотанковые системы АТ-4;

противоброневые ракеты;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARMs);

высокоточные авиационные боеприпасы;

стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

тепловизионные системы и приборы ночного видения;

тестовое и диагностическое оборудование обслуживания и ремонта транспортных средств;

запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи", – подытожили в Минобороны США.

Интересно! В общей сложности Вашингтон помог нашему государству на сумму более 40 миллиардов долларов.