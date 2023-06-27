Среди прочего он будет содержать наземную технику и боеприпасы. В частности, 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker.
Тема Наступление на Бахмутском направлении длится уже 4 дня, – Маляр
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов
Министерство обороны США 27 июня объявило о предоставлении дополнительной помощи безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.
Это разрешение сорок первого решения Администрации Байдена о выделении оборудования из складов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года,
– говорится в сообщении.
Новый пакет помощи стоимостью до 500 миллионов долларов включает:
- ключевые средства для поддержки контрнаступательных операций Украины и усиления ее противовоздушной обороны,
- дополнительные бронемашины, противотанковые системы, критически важные боеприпасы и другое оборудование, чтобы помочь нашему государству дать отпор российской агрессивной войне.
В частности, говорится о:
- 30 БМП Bradley,
- 25 БТР Stryker
- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- взрывные боеприпасы и системы для уборки помех;
- оборудование для разминирования;
- артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров;
- ракеты TOW;
- Javelin;
- противотанковые системы АТ-4;
- противоброневые ракеты;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARMs);
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- тепловизионные системы и приборы ночного видения;
- тестовое и диагностическое оборудование обслуживания и ремонта транспортных средств;
- запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.
"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи", – подытожили в Минобороны США.