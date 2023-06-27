Серед іншого, він міститиме наземну техніку та боєприпаси. Зокрема, 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker.

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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів

Міністерство оборони США 27 червня оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони.

Цей дозвіл є сорок першим рішенням Адміністрації Байдена про виділення обладнання зі складів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року,

– мовиться у повідомленні.

Новий пакет допомоги вартістю до 500 мільйонів доларів включає:

ключові засоби для підтримки контрнаступальних операцій України та посилення її протиповітряної оборони,

додаткові бронемашини, протитанкові системи, критично важливі боєприпаси та інше обладнання, щоб допомогти нашій державі дати відсіч російській агресивній війні.

Зокрема, мовиться про:

30 БМП Bradley,

25 БТР Stryker

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

підривні боєприпаси та системи для прибирання перешкод;

обладнання для розмінування;

артилерійські снаряди калібру 155 і 105 міліметрів;

ракети TOW;

Javelin;

протитанкові системи АТ-4;

протиброньові ракети;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);

високоточні авіаційні боєприпаси;

стрілецьку зброю та понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;

тепловізійні системи та прилади нічного бачення;

тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;

запчастини, генератори та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", – підсумували в Міноборони США.