Серед іншого, він міститиме наземну техніку та боєприпаси. Зокрема, 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker.

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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів

Міністерство оборони США 27 червня оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони.

Цей дозвіл є сорок першим рішенням Адміністрації Байдена про виділення обладнання зі складів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року,
– мовиться у повідомленні.

Новий пакет допомоги вартістю до 500 мільйонів доларів включає:

  • ключові засоби для підтримки контрнаступальних операцій України та посилення її протиповітряної оборони,
  • додаткові бронемашини, протитанкові системи, критично важливі боєприпаси та інше обладнання, щоб допомогти нашій державі дати відсіч російській агресивній війні.

Зокрема, мовиться про:

  • 30 БМП Bradley,
  • 25 БТР Stryker
  • додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
  • зенітні комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • підривні боєприпаси та системи для прибирання перешкод;
  • обладнання для розмінування;
  • артилерійські снаряди калібру 155 і 105 міліметрів;
  • ракети TOW;
  • Javelin;
  • протитанкові системи АТ-4;
  • протиброньові ракети;
  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • стрілецьку зброю та понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;
  • тепловізійні системи та прилади нічного бачення;
  • тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • запчастини, генератори та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", – підсумували в Міноборони США.