Серед іншого, він міститиме наземну техніку та боєприпаси. Зокрема, 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker.
До теми Наступ на Бахмутському напрямку триває вже 4 дні, – Маляр
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів
Міністерство оборони США 27 червня оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони.
Цей дозвіл є сорок першим рішенням Адміністрації Байдена про виділення обладнання зі складів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року,
– мовиться у повідомленні.
Новий пакет допомоги вартістю до 500 мільйонів доларів включає:
- ключові засоби для підтримки контрнаступальних операцій України та посилення її протиповітряної оборони,
- додаткові бронемашини, протитанкові системи, критично важливі боєприпаси та інше обладнання, щоб допомогти нашій державі дати відсіч російській агресивній війні.
Зокрема, мовиться про:
- 30 БМП Bradley,
- 25 БТР Stryker
- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
- зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- підривні боєприпаси та системи для прибирання перешкод;
- обладнання для розмінування;
- артилерійські снаряди калібру 155 і 105 міліметрів;
- ракети TOW;
- Javelin;
- протитанкові системи АТ-4;
- протиброньові ракети;
- високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- стрілецьку зброю та понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;
- тепловізійні системи та прилади нічного бачення;
- тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- запчастини, генератори та інше польове обладнання.
"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", – підсумували в Міноборони США.