Сейчас идут ожесточенные бои. Однако когда украинские бойцы прорвут линии обороны врага, то фронт посыплется. Такое мнение 24 Канала выразил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман.
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"Должны понимать, что мы продвинулись не по полю, а через очень мощные фортификационные сооружения. Если бы не было этих фортификаций и минных полей, то мы бы продвигались гораздо быстрее. Как это было во время харьковской операции", – отметил майор запаса ВСУ.
Майор запаса ВСУ объяснил, почему ВСУ медленно продвигаются: смотрите видео
Наши бойцы – герои
Сейчас продвижение будет медленным, пока Вооруженные Силы не выйдут на последнюю линию обороны и не преодолеют ее. Далее за фортификациями останутся только тыловые части российских войск и резервы. Противник привлек 90% резервов, там не будет большого количества россиян и техники.
Движение будет гораздо быстрее, но к этому надо прийти,
– сказал Гетман.
Высокопоставленные чиновники ВСУ говорят, что можно собрать мощный "кулак" и пробить линию обороны оккупантов, чтобы кому-то нравилось смотреть на карту. Однако это привело бы к большим потерям среди наших бойцов и техники.
"Мы так делать не будем. Это не лобовые штурмы и не голливудское кино, как говорил президент Зеленский. Мы будем выжимать врага, делать ему необратимое и продвигаться медленно, но постоянно. Так, как в этом нуждается современная военная тактика", – подчеркнул военный эксперт.
Последние новости о контрнаступлении ВСУ
- Силы обороны продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении. В течение 28 июня наши бойцы уничтожили 3 роты солдат российской армии, а также – 19 единиц военной техники противника.
- На Бахмутском направлении украинские воины перехватили стратегическую инициативу, ведут наступательные линии по широкому фронту на флангах города Бахмут, продолжают оказывать давление на противника и выбивают его из ранее захваченных рубежей. ВСУ преуспевают и закрепляются на достигнутых рубежах.
- Главнокомандующий ВСУ Валерия Залужный подтвердил в эти дни происходящее продвижение наших войск на поле боя. Собственно, об этом он сказал после разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.