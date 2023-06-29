Сейчас идут ожесточенные бои. Однако когда украинские бойцы прорвут линии обороны врага, то фронт посыплется. Такое мнение 24 Канала выразил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман.

Читайте также У Зеленского спрогнозировали усиление давления ВСУ на фронте

"Должны понимать, что мы продвинулись не по полю, а через очень мощные фортификационные сооружения. Если бы не было этих фортификаций и минных полей, то мы бы продвигались гораздо быстрее. Как это было во время харьковской операции", – отметил майор запаса ВСУ.

Майор запаса ВСУ объяснил, почему ВСУ медленно продвигаются: смотрите видео

Наши бойцы – герои

Сейчас продвижение будет медленным, пока Вооруженные Силы не выйдут на последнюю линию обороны и не преодолеют ее. Далее за фортификациями останутся только тыловые части российских войск и резервы. Противник привлек 90% резервов, там не будет большого количества россиян и техники.

Движение будет гораздо быстрее, но к этому надо прийти,

– сказал Гетман.

Высокопоставленные чиновники ВСУ говорят, что можно собрать мощный "кулак" и пробить линию обороны оккупантов, чтобы кому-то нравилось смотреть на карту. Однако это привело бы к большим потерям среди наших бойцов и техники.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграмме.

"Мы так делать не будем. Это не лобовые штурмы и не голливудское кино, как говорил президент Зеленский. Мы будем выжимать врага, делать ему необратимое и продвигаться медленно, но постоянно. Так, как в этом нуждается современная военная тактика", – подчеркнул военный эксперт.

Последние новости о контрнаступлении ВСУ