Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он отметил, что интенсивность давления будет увеличиваться.

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"Понимаем, что наше дело, в принципе, в том, чтобы минимизировать потери, чтобы идти рационально максимально. Но это не обратный путь. То есть будет постепенно увеличивать интенсивность давления", – подчеркнул Подоляк.

К тому же, Украина будет получать дополнительные инструменты с учетом коррективов, которые нужно вносить. Например, речь идет о ракетах, которые позволят существенно уменьшить объем минных полей.

Советник руководителя Офиса Президента отметил, что война России против Украины – это огромная война, для украинцев она народная. Надо "обнулить", в частности, страну-агрессора, её вооруженные силы. И все это делает Украина.

Украинская армия продвигается с учетом того, что не хватает определенных инструментов. Речь идет о дальнобойных ракетах, тактической авиации, которая могла бы существенно предотвратить использование россиянами их тактической авиации и ударных вертолетов. А это все – минимизация потерь со стороны Вооруженных Сил Украины.

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"Перезагрузка" Украины

Михаил Подоляк отметил, что 24 февраля 2022 года оккупанты заявили, что якобы "уничтожили" всю украинскую бронетехнику, артиллерию, ПВО, весь флот и Военно-Воздушные силы.

16 месяцев уже воюем. Пусть они "уничтожают", пусть себе говорят, что "мы там все контролируем". Но в итоге будем видеть другую финальную историю. В финальной истории будет Украина на границах 1991 года, это объективно, включая Крым. И это же сатисфакция,

– сказал советник главы ОП.

Подоляк отметил, что с территории Украины будет исчезать огромное количество потенциальных коллаборантов, ненавидевших страну, но пользовавшихся возможностями украинского гражданства. И это, по его мнению, очень важные вещи. В настоящее время продолжается фундаментальная перезагрузка украинского государства.

"Да, такой ценой. Тяжелой ценой, но мы с вами понимали, имея такого соседа, как Россия, невозможно было бы иначе все это сделать", – добавил советник руководителя Офиса Президента.

Фактически продолжается переоснование Украины, которая будет иной относительно территорий, а также понимания своего суверенитета и истории. А те люди, которые "любят Россию, когда она их убивает", – будут находиться на территории распадающейся страны-агрессора. Там они будут платить финальную личную цену.

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