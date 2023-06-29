Кроме того, он подчеркнул, что Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы наши защитники были обеспечены всем необходимым для успешного наступления. Он подчеркнул, что сейчас у Украины есть все для победы.

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Блинкен оценил украинское контрнаступление

Госсекретарь США отметил, что украинское контрнаступление усложнила подготовка оборонительных укреплений россиянами. Несмотря на это, он уверен, что само наступление будет продолжаться успешно, ведь у нашей страны есть дополнительные возможности для движения.

"Во-первых, контрнаступление находится на начале. И вы слышали, как министр обороны Украины сказал, что они (украинское военное командование – 24 Канал) еще планируют применить основную часть своих сил", – сказал он.

Он также рассказал о дополнительном пакете помощи, который анонсировали Соединенные Штаты нашей стране. По его словам, это поможет Украине выбить россиян, однако он отметил, что на скорейшее развитие наступления надеяться не стоит.

Основные события, связанные с контрнаступлением, будут происходить в течение ближайших недель и месяцев,

– заметил Блинкен.

Напоследок он отметил, что история с мятежом Пригожина, а также отвлечение российских властей на собственные внутренние дрязги создает дополнительные факторы, которые могут помочь Украине освободить территорию. Он напомнил, что россияне бросают своих людей, "как в мясорубку", поэтому это может привести к "кризису в российском обществе".

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Украинские защитники освобождают оккупированные территории