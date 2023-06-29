Крім цього він підкреслив, що Сполучені Штати роблять все можливе, що наші захисники були забезпечені всім необхідним для успішного наступу. Він наголосив, що наразі в України є все для досягнення перемоги.

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Блінкен оцінив український контрнаступ

Держсекретар США зазначив, що український контрнаступ ускладнила підготовка оборонних укріплень росіянами. Попри це, він впевнений, що сам наступ триватиме доволі успішно, адже наша країна має додаткові можливості для руху.

"По-перше, контрнаступ перебуває на своєму початку. І ви чули, як міністр оборони України сказав, що вони (українське військове командування – 24 Канал) ще планують застосувати основну частину своїх сил", – сказав він.

Він також розповів і про додатковий пакет допомоги, який анонсували Сполучені Штати нашій країні. За його словами, це допоможе нашій країні вибити росіян, однак він зазначив, що на швидкий розвиток наступу сподіватися не варто.

Основні події, пов’язані з контрнаступом, відбуватимуться впродовж ближчих тижнів і місяців,

– зауважив Блінкен.

Наостанок він азначив, що історія із заколотом Пригожина, а також відволікання російської влади на власні внутрішні чвари, створює додаткові чинники, які можуть допомогти Україні звільнити територію. Він нагадав, що росіяни кидають своїх людей, "мов у м'ясорубку", тому це може призвести до "кризи у російському суспільстві".

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Українські захисники звільняють окуповані території