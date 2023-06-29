Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він зауважив, що інтенсивність тиску збільшуватиметься.

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"Розуміємо, що наша справа, в принципі, у тому, щоби мінімізувати втрати, щоби йти раціонально максимально. Але це не зворотний шлях. Тобто, буде поступово збільшувати інтенсивність тиску", – наголосив Подоляк.

До того ж Україна отримуватиме додаткові інструменти з урахуванням корективів, які треба вносити. Наприклад, йдеться про ракети, які дозволять суттєво зменшити обсяг мінних полів.

Радник керівника Офісу Президента зауважив, що війна Росії проти України – це величезна війна, для українців вона народна. Треба "обнулити", зокрема, країну-агресорку, її збройні сили. І все це робить Україна.

Українська армія просувається з урахування того, що не вистачає певних інструментів. Мовиться про далекобійні ракети, тактичну авіацію, яка могла б суттєво запобігти використанню росіянами їхньої тактичної авіації та ударних гвинтокрилів. А це все – мінімізація втрат із боку Збройних Сил України.

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"Перезавантаження" України

Михайло Подоляк зауважив, що 24 лютого 2022 року окупанти заявили, що нібито "знищили" всю українську бронетехніку, артилерію, ППО, весь флот та Військово-Повітряні сили.

16 місяців вже воюємо. Хай вони "знищують", хай вони собі говорять, що "ми там все контролюємо". Але в підсумку будемо бачити іншу фінальну історію. У фінальній історії буде Україна на кордонах 1991 року, це об'єктивно, включно з Кримом. І це ж сатисфакція,

– сказав радник глави ОП.

Подоляк зауважив, що з території України зникатиме величезна кількість потенційних колаборантів, які ненавиділи країну, але користувалися можливостями українського громадянства. І це, на його думку, дуже важливі речі. Нині триває фундаментальне "перезавантаження" української держави.

"Так, такою ціною. Тяжкою ціною, але ми з вами розуміли, маючи такого сусіда, яким є Росія, неможливо було б інакше все це зробити", – додав радник керівника Офісу Президента.

Фактично, триває перезаснування України, яка буде інакшою щодо територій, а також розуміння свого суверенітету та історії. А ті люди, які "люблять Росію, коли вона їх вбиває", – будуть перебувати на території країни-агресорки, яка буде розпадатися. Там вони платитимуть фінальну особисту ціну.

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