Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він зауважив, що інтенсивність тиску збільшуватиметься.
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"Розуміємо, що наша справа, в принципі, у тому, щоби мінімізувати втрати, щоби йти раціонально максимально. Але це не зворотний шлях. Тобто, буде поступово збільшувати інтенсивність тиску", – наголосив Подоляк.
До того ж Україна отримуватиме додаткові інструменти з урахуванням корективів, які треба вносити. Наприклад, йдеться про ракети, які дозволять суттєво зменшити обсяг мінних полів.
Радник керівника Офісу Президента зауважив, що війна Росії проти України – це величезна війна, для українців вона народна. Треба "обнулити", зокрема, країну-агресорку, її збройні сили. І все це робить Україна.
Українська армія просувається з урахування того, що не вистачає певних інструментів. Мовиться про далекобійні ракети, тактичну авіацію, яка могла б суттєво запобігти використанню росіянами їхньої тактичної авіації та ударних гвинтокрилів. А це все – мінімізація втрат із боку Збройних Сил України.
"Перезавантаження" України
Михайло Подоляк зауважив, що 24 лютого 2022 року окупанти заявили, що нібито "знищили" всю українську бронетехніку, артилерію, ППО, весь флот та Військово-Повітряні сили.
16 місяців вже воюємо. Хай вони "знищують", хай вони собі говорять, що "ми там все контролюємо". Але в підсумку будемо бачити іншу фінальну історію. У фінальній історії буде Україна на кордонах 1991 року, це об'єктивно, включно з Кримом. І це ж сатисфакція,
– сказав радник глави ОП.
Подоляк зауважив, що з території України зникатиме величезна кількість потенційних колаборантів, які ненавиділи країну, але користувалися можливостями українського громадянства. І це, на його думку, дуже важливі речі. Нині триває фундаментальне "перезавантаження" української держави.
"Так, такою ціною. Тяжкою ціною, але ми з вами розуміли, маючи такого сусіда, яким є Росія, неможливо було б інакше все це зробити", – додав радник керівника Офісу Президента.
Фактично, триває перезаснування України, яка буде інакшою щодо територій, а також розуміння свого суверенітету та історії. А ті люди, які "люблять Росію, коли вона їх вбиває", – будуть перебувати на території країни-агресорки, яка буде розпадатися. Там вони платитимуть фінальну особисту ціну.
Контрнаступ ЗСУ: останнє
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розказала, що українські військові наступають у напрямку Мелітополя, Бердянська та Бахмута. Українська армія має успіх.
- ЗСУ й надалі просуваються по флангах неподалік Бахмута. Росіяни намагаються чинити опір, але це не дає їм результату. Ворог зазнає колосальних втрат на цій ділянці фронту.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що наступ української армії нині лише на "початковому етапі". Він зауважив, що в України є все для того, аби досягти перемоги.