Про це 24 Каналу сказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Зараз складно навіть порахувати втрати мирного населення після техногенної катастрофи.

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"Не можемо адекватно оцінити втрати нашого місцевого населення на лівому березі, так само не знаємо наразі скільки там окупаційних підрозділів полягло, але згодом ця ситуація буде зʼясована", – сказала Наталія Гуменюк.

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Вони вже не ресурс

За словами Гуменюк, наразі ворог розгортає додаткові шпиталі не в спеціалізованих закладах по лівобережній території Херсонщини. Означає це, що втрати живої сили суттєві.

Це не ресурс, а вже втрати ворога і вони досить суттєві. Таким чином ми розуміємо, що завдали суттєвих втрат живій силі, є втрати техніки й дуже потужно обрізана можливість ворога підтягувати додаткові сили, бо підірваний Чонгарський міст,

– зазначила Гуменюк.

Нагадаємо! Ворог підірвав Каховську ГЕС на світанку 6 червня. Окупаційна влада звинуватила в цьому теракті українську сторону.

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