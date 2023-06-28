Об этом 24 Каналу сказала руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Сейчас сложно даже посчитать потери мирного населения после техногенной катастрофы.

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"Не можем адекватно оценить потери нашего местного населения на левом берегу, так же пока не знаем сколько там оккупационных подразделений пало, но впоследствии эта ситуация будет выяснена", - сказала Наталья Гуменюк.

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Они уже не ресурс

По словам Гуменюк, враг разворачивает дополнительные госпитали не в специализированных заведениях по левобережной территории Херсонщины. Это означает, что потери живой силы существенны.

Это не ресурс, а уже потери врага, и они достаточно существенны. Таким образом мы понимаем, что нанесли существенные потери живой силе, есть потери техники и очень мощно обрезана возможность врага подтягивать дополнительные силы, потому что подорван Чонгарский мост,

– отметила Гуменюк.

Напомним! Враг взорвал Каховскую ГЭС на рассвете 6 июня. Оккупационные власти обвинили в этом теракте украинскую сторону.

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