Ведущая 24 Канала Андриана Кучер практически сразу же поехала в Херсон. Она показала затопленный город и пообщалась с местными жителями.

Читайте также Водохранилища фактически не существует, затоплены почти 600 домов: главное о подрыве Каховской ГЭС

Большая вода – масштабные разрушения

Следует понимать, что подрыв Каховской ГЭС не только стал причиной того, что в некоторых районах уровень воды поднялся до 10 метров. Большая вода еще и понесла почву, токсичный ил, накапливавшийся годами на дне водохранилища. Речь как о химических веществах, так и тяжелых металлах и возбудителях заболеваний.

Как следствие, загрязненная пресная вода, угроза флоре и фауне как Херсонской области, так и Черного моря. Плодородные земли региона в мгновение ока превратились в болота, а впоследствии могут стать пустыней.

Как херсонцы борются с последствиями подрыва Каховской ГЭС: смотрите видео

Дома затопило, люди эвакуировались

Так, в многоквартирных домах Херсона первые этажи были под водой. И чтобы выйти, нужно было выходить через навес над подъездом. К нему заранее должна была подплыть лодка.

Смотрите, из нашего дома почти все уехали. У нас пятиэтажный дом на шесть подъездов, то есть 100 квартир. Два – три человека остались принципиально, не хотят уезжать. Кстати, я тоже хотел остаться, потому что у меня была еда на первое время. Но потом подумал, что нет,

– рассказал Владимир.

Люди брали с собой необходимый минимум. Ключи от дома, документы, немного одежды. Правда, Владимир заметил, что прилеты и вода не настолько пугают. Для него то, что происходит в городе, гораздо комфортнее, "чем когда мы жили в оккупации".

Оккупировали, обстреливают, а теперь топят

Чрезвычайно больно отдавать себе отчет, что сначала Херсон пережил оккупацию. После освобождения город ежедневно обстреливают россияне. Теперь же они буквально смыли с лица земли уцелевшее. Несмотря на это, херсонцы не падают духом. Они помогают друг другу в это трудное время.

Не оставляли в беде херсонцев жители со всей Украины. Они помогали и приобщались как к предоставлению гуманитарки, так и эвакуации. И эта поддержка не останавливается ни на минуту.

Херсонцам помогают с эвакуацией животных, координацией, логистикой, транспортировкой людей в пункты обогрева. Также людей вывозили в Николаев и Одессу.

Евгений Белов, глава фонда "Свободный Харьков", рассказал о настроениях местных, когда к ним приезжают волонтеры. По его словам, 40% отказывались куда-то уходить.

Они все нормально воспринимают, они пережили оккупацию, поэтому они более стрессоустойчивы. Поэтому они либо просто уезжают, либо идут в больницу, либо в центры несокрушимости, либо просто к своим родственникам, друзьям и остаются там,

– отметил он.

В то же время он отметил, что таких людей необходимо было обеспечить лекарствами, средствами личной гигиены, одеждой и продуктами на время. Люди, покинувшие свои дома, были уверены, что через неделю – две вернутся.

Стоит внимания! В Херсоне вода постепенно спадает. По состоянию на обед 21 июня сообщили о том, что она находится на отметке 0,23 метра.

Люди не хотели покидать дома

Об этом рассказал волонтер штаба "Всем небезразличные Херсон" Ростислав Кулик. По его словам, самым критичным был тот момент, когда люди просто не верили, что их дома уйдут под воду. Поэтому они не хотели покидать свое жилье.

Утром они сидели на чердаках и просили о помощи. То есть люди до последнего момента не верили, что это очень серьезно, и это большая проблема. Еще одна критическая ситуация – это когда люди оставляют своих собак запертыми в домах или привязанными к цепям, и они тонут,

– добавил он.

Читайте также Число погибших снова возросло: что известно о жертвах в результате подрыва ГЭС

Значительно более критической была ситуация на левобережье Херсонщины. Во-первых, потому что она находится под оккупацией. Во-вторых, потому что ее затопило больше всего. К примеру, город Олешки на 90% находился под водой. К сожалению, далеко не всем удалось спастись. Люди дневали и ночевали на крышах своих домов, чтобы их жизнь не унесла большая вода.

Россияне совершили жуткий теракт. Они в очередной раз продемонстрировали, что готовы на все, чтобы удерживать контроль над территориями, которые они захватили. Наши же военные прилагают титанические усилия, чтобы выбивать врага. Вы можете помочь жителям Херсонщины. Распространяйте сюжет Андрианы Кучер, помогайте волонтерам, донатьте. Наша сила в нашем единстве!