Украинские власти подчеркивают, что настоящие последствия катастрофы можно будет увидеть после того, как вода взойдет. Однако уже есть данные о первых погибших. 24 Канал.

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В Олешках стало известно о первых жертвах

Журналистам "Суспильне" мэр Олешек рассказал, что вечером 7 июня стало известно о 3 погибших от наводнения.

Он убежден, что количество погибших будет больше и подчеркнул, что захватчики абсолютно не помогают эвакуироваться маломобильным людям.

Руководитель Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко в интервью Радио Свобода "Подчеркнула, что это не окончательное количество погибших в результате потопа. Связь с жителями города пока отсутствует. В том числе и из-за того, что в городе есть огромные проблемы с электроэнергией. Она добавила, что оккупанты препятствуют местным эвакуироваться самостоятельно."

В Новой Каховке сообщили о погибшей

7 июня городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко в эфире национального телемарафона рассказал, что есть информация о погибшей пожилой женщине. Она была лежащей, так что даже не могла встать с кровати, когда ее дом начало подтапливать.

Зеленский рассказал о жуткой картине на оккупированных территориях

Владимир Зеленский сообщил, что на затопленном левобережье, временно находящемся в оккупации, местные жители наблюдают жуткую картину – течением плывут тела людей и животных, которые не смогли спастись.

Люди, животные погибли. С крыш затопленных домов люди могут видеть проплывающих мимо утопленников. Вы можете увидеть это с другой стороны,

– сказал Зеленский.

Почему жителей левого берега никто не эвакуирует Левый берег Херсонской области находится в оккупации. Россияне оставили людей в одиночку с бедой и не проводят эвакуацию вообще. Украинские военные не могут организованно зайти для эвакуации населения, потому что сразу будут обстреляны врагом. Украина обратилась в международные организации, в частности ООН и Красный Крест, чтобы они провели спасательную операцию. Тем не менее они игнорируют запросы от украинских ведомств. В МВД Украины сообщили, что продолжают искать пути спасения жителей оккупированных территорий. А Владимир Зеленский сказал, что шокирован бездействием международных организаций.

Последствия крушения можно будет оценить только после ухода воды