Враг не проводил эвакуацию людей, не имеющих российского паспорта. Из-за этого погибли сотни гражданских.

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Оккупанты продолжают геноцид украинцев

По предварительным данным, более 500 жителей временно оккупированных Алешек на левобережье Херсонщины погибли из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Люди погибли из-за того, что оккупанты отказали в эвакуации тем, кто не имеет российского паспорта,

– отметили в Центре национального сопротивления.

Так что, нарушая все нормы Международного гуманитарного права и обычной человечности, россияне буквально оставили местных насмерть. В ЦНС подчеркнули, что действия оккупантов в отношении гражданского населения имеют все признаки геноцида.

Важно! Центр национального сопротивления просит местное население сообщать информацию о лицах, причастных к подрыву ГЭС или издевательств над гражданскими на ВОТ, в телеграм-бот.

Что известно о жертвах в результате подрыва ГЭС

18 июня министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что количество жертв снова возросло. По официальным данным, в результате подрыва Каховской ГЭС погибли 17 человек. Количество пропавших без вести не изменилось, – 31 человека до сих пор ищут.

Между тем, так называемые оккупационные власти на левобережье до сих пор пытаются скрыть информацию о жертвах и пострадавших. Лишь недавно "глава правительства Херсонской области" Андрей Алексеенко заявил, что количество погибших возросло до 35 человек. Кроме того, сказал, что "ветеринарные службы" также утилизируют тысячи трупов животных.